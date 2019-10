Al Circolo Ravennate e dei Forestieri presentazione del libro di Pietro Barberini e Osiride Guerrini

Giovedì 3 ottobre, alle ore 18, al Circolo Ravennate e dei Forestieri in Via Corrado Ricci, 22 a Ravenna si terrà la presentazione del libro “Ravenna: un paesaggio che attraversa la storia” di Pietro Barberini e Osiride Guerrini (SBC Edizioni). Introdurrà Giannantonio Mingozzi, Presidente Tcr. Dialogherà con Osiride Guerrini la Dr.ssa Giovanna Montevecchi, archeologa e ricercatrice.

Il saggio è la storia di Ravenna raccontata attraverso le modifiche che nel tempo si sono susseguite sul suo territorio. Fatti e fenomeni, sia naturali, sia antropici, che hanno inciso, con lo scorrere dei secoli, sull’identità cittadina.

Segni che i due autori hanno analizzato e interpretato con rigore per raccontarci la mirabile storia di Ravenna frutto soprattutto dell’opera di personaggi come Augusto, Odoacre, Teodorico, Alberoni e altri più vicini a noi, che con la loro volontà e il loro impegno hanno progettato e costruito il profilo di una città che come poche altre fonda le sue origini nella storia antica d’Italia.