arRAngiati, la Maratona Fotografica di Ravenna per la Notte d’Oro

Perché non tornare turisti per un giorno e osservare Ravenna con occhi diversi, ammirarla come fosse la prima volta? È questa la sfida che i ragazzi della maratona fotografica #arRAngiati (Margherita Bessi, Bianca Venturelli e Davide Marino) hanno lanciato ai propri concittadini – adulti e ragazzi, fotografi e non – negli ultimi tre anni attraverso una divertente, a tratti irriverente, corsa fotografica tra le vie del centro storico.

Sabato 5 ottobre, in occasione della XII edizione della Notte d’Oro, quello che ormai è diventato un appuntamento immancabile per la città, tornerà con la quinta edizione di #arRAngiati, la maratona fotografica più divertente di Ravenna. La Maratona prenderà il via dal cortile di Palazzo Rasponi dalle Teste (accesso via Luca Longhi, 9) alle 14.30 (orario di ritrovo: a partire dalle 14). Al momento della partenza tutti i partecipanti, divisi in team da due persone, riceveranno una lista di 15 obiettivi da fotografare all’interno della città in un tempo massimo di 3 ore.

Armati di macchine fotografiche, smartphone & tablet ogni squadra dovrà compiere un percorso fotografico itinerante tra le vie della città, ricercando oggetti d’interesse storico e culturale, strani oggetti e immortalando azioni insolite, molte delle quali saranno anche da personalizzare e interpretare grazie all’aiuto di amici e passanti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Cittadini, turisti, amanti e appassionati della fotografia potranno iscriversi entro sabato 8 ottobre alle 13 registrandosi gratuitamente al seguente indirizzo per l’acquisizione di un Virtual Ticket (http://bit.ly/arRAngiati2018).

L’arrivo dei partecipanti è previsto entro le 18 sempre presso il cortile dello stesso palazzo. Qui ad attenderli sarà presente lo staff della maratona pronto a raccogliere gli scatti collezionati. Non sarà una gara di velocità ma una divertente passeggiata con il naso all’insù (o all’ingiù) dedicata al tema della (Ri)scoperta della bellezza di Ravenna. Due le categorie in gara: da una parte i possessori di macchina fotografica, dall’altra i partecipanti con smartphone, il tutto per rendere il confronto più equo e divertente.

Una giuria di qualità si occuperà di valutare ciascun team e assegnare un punteggio in base agli scatti più belli, originali, divertenti e significativi. Anche quest’anno saranno moltissimi i premi in palio tra cui biglietti per concerti, cene, aperitivi, buoni acquisto e altri omaggi offerti da tanti negozi e aziende del centro di Ravenna che da sempre credono in questa iniziativa di riscoperta della nostra città.