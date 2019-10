Bagnacavallo, ultima serata per visitare il percorso espositivo itinerante nei locali di Interno 5

Giovedì 3 ottobre sarà l’ultima occasione per poter compiere il percorso espositivo itinerante fra le location di Interno 5, progetto curato da Bagnacavallo fa Centro per la direzione artistica di Paolo Tassinari. Dalle 19, undici delle tredici location che hanno aperto i battenti in occasione della Festa di San Michele saranno nuovamente visitabili per un’ultima serata, fra aperitivi, installazioni, concerti e chiacchiere.

Presso l’info point di Interno 5, nell’ex negozio Foto Zauli di via Matteotti 19, le opere degli artisti partecipanti si mescolano ad arredi vintage e contemporanei. All’ex Pasticceria Eugenia di via Garibaldi 10 si potranno ammirare la creatività e la manualità al femminile di dieci artiste, mentre nella vetrina di fronte, al civico 9 sarà visitabile Spectator, la mostra fotografica di Marzia Bondoli Nielsen.

Proseguendo verso via Farini, al civico 27 si potrà gustare un aperitivo sotto le palme del Palazzotto, ammirare l’installazione Disgelo prospettico antropico di Andy Nalloyd e F.F. Chionna e Ped-Ale: arte in movimento. Alle 21 è poi in programma un live di musica elettronica con Club Soda.

Allo Studio M di via Taglioni 6 assieme alle opere di Massimiliano Marianni e Margherita Tedaldi ci sarà, alle 21, Fabio Mina in concerto. Sarà aperta per l’occasione anche la chiesa di san Girolamo, in via Garzoni, con l’opera Contaminazioni realizzata appositamente per questo luogo da Antonio Caranti, Silvia Casavecchia, Franca Minardi e Alessandro Zuliani e accompagnata dalle musiche di Accademia Bizantina.

In via Gaiani 13 si alzerà nuovamente La Saracinesca, per un aperitivo con chiacchiere a cura di Akamì e Bar Ristretto. In via Oberdan l’ex Tipografia Artigiana propone Kinderkampf, opere grafiche di Walter Reggiani, e alle 20.30 il concerto di The Crocks, mentre all’ex Pierrot Club Media Cosmo eseguirà sessioni fotografiche con il green screen.

Casa Baldassarri in via F.lli Bedeschi 27 sarà aperta per l’ultima sera con Una casa con una storia in vendita, opere di Simone Luschi e Martina Roberts, e fino alle 22 sarà visitabile all’Albergo Antico Convento San Francesco Sogno o son desto? Mongolfiere in viaggio, a cura della ceramista Marianna Bacchini.

Durante la serata sarà infine visitabile la mostra Nekiya: Il viaggio notturno per mare allestita dall’artista Kina Bogdanova nell’Antica Galleria di Palazzo Vecchio.