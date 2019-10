Il concerto dei Frei Rossi al Parco Naturale di Cervia

Domenica 6 ottobre alle ore 17 il Parco Naturale di Cervia sarà lo scenario magico del concerto di Frei Rossi, nuovo appuntamento musicale della rassegna “Le voci del Delta”, a cura di Entroterre Festival e Scuola Musicale di Bertinoro con la collaborazione di Atlantide. La partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni: tel. 0544 528710 – 529260.

Frei Rossi

Originario di un paese vicino a Cesena, Frei ha suonato nei maggiori festival europei con i Go Go Megafon (Pflasterspektakel, Linz – Sziget, Budapest – Cirkul’Art, Bratislava – Ferrara Buskers – Gagy, Kremnicke ecc..).

È stato il frontman de Gli Ex, ospiti al Premio Tenco 2019. Ha pubblicato 3 album di brani originali dal 2011 al 2016. Attualmente è il cantante degli Slavi Bravissime Persone.

È inoltre il cantante e chitarrista della band Sonny Yea (Desert Saudi – Electro Power) con i quali ha fatto uscire il primo singolo Gianni a pezzi prodotto da Max Stirner Fusaroli il 4 marzo 2019.