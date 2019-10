Ivan Tabanelli presenta “Fuori Posto” alla biblioteca G. Taroni di Bagnacavallo

Cinque racconti. Cinque storie. Cinque modi diversi di sentirsi “Fuori posto”. L’autore bagnacavallese Ivan Tabanelli indaga le inquietudini, le fragilità e le imperfezioni dei protagonisti di questi racconti ma che, in fondo, potrebbero essere quelle di ognuno di noi.

Il libro sarà presentato in prima assoluta giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 20.30 alla Biblioteca “G. Taroni” di Bagnacavallo. Dialoga con l’autore Gianni Parmiani.

Sinossi “Fuori posto”

Un uomo che si sente sempre fuori posto e crede che ordinare gli oggetti attorno a lui porti ordine anche nella sua vita. Un adolescente che fa una terribile scoperta in occasione della morte della madre con cui non è in buoni rapporti. Un anziano vedovo, eccentrico e abitudinario, che nonostante abbia trovato nella routine una confortevole rassicurazione non ha mai smesso di amare sua moglie. Una giovane coppia in crisi a cui basta poco – un gesto improvviso, una parola sbagliata – per incrinare la loro difficile convivenza. Un uomo che non ha memoria dei propri sogni ma da un giorno all’altro, al risveglio, inizia a ricordare sempre lo stesso incubo e decide di confidarsi con un’amica.

Cinque racconti in cui le inquietudini, le fragilità e le imperfezioni descrivono i contorni sbiaditi e le occasioni mancate che compongono le vite di questi personaggi. Come quelle di tutti noi, del resto. Perché “la vita è composta da una buona dose di imprevedibilità e spesso non ci sono piani, progetti o aspettative che tengano. Da un giorno all’altro, da un momento all’altro, salta tutto, ogni previsione, ogni calcolo e allora non c’è niente da fare, non resta che fare affidamento solo su sè stessi e sulle persone che amiamo per restare a galla”.

Il bagnacavallese Ivan Tabanelli è nato a Lugo di Romagna nel 1987. Da quando ha imparato a scrivere non ha più smesso. Nel 2013 il suo incipit “Tutta colpa dei calzini” è stato pubblicato su “La Lettura”, inserto culturale del Corriere della Sera. Nel 2015 ha pubblicato la raccolta di poesie Il mondo che non muore (Epika). Nel 2018 il suo racconto “La moglie del professore” è entrato nella raccolta Lutto libero (Gelsorosso). “Fuori posto” è la sua ultima pubblicazione.