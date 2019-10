Ravenna, Notte d’Oro: inaugura la mostra di mosaici “Intersezioni”

È prevista giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 11.30, la prima inaugurazione di Intersezioni, installazioni a cura di Emanuela Fiori e Giovanni Gardini, realizzate dalla Sede di Ravenna del Polo Museale dell’Emilia-Romagna in occasione della VI edizione della Biennale RavennaMosaico, promossa e organizzata dal Comune di Ravenna con il coordinamento del Museo d’Arte della città di Ravenna.

Si tratta di Eldorato, progetto pluriennale ideato e prodotto dall’artista Giovanni de Gara. La Basilica di Sant’Apollinare in Classe, risplendente di mosaici dorati, sorta nelle vicinanze dell’antico porto ‘multietnico’, è custodia della tomba di Apollinare, il ‘migrante’ che portò alla città di Ravenna il messaggio di speranza della fede.

Per questo l’allestimento dell’opera riveste qui particolare significato, in quanto il progetto itinerante ha l’obiettivo di promuovere una riflessione profonda sul tema dell’accoglienza verso ogni individuo. All’inaugurazione sarà presente anche S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni – arivescovo di Ravenna-Cervia.

In occasione della VI edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico, promossa e organizzata dal Comune di Ravenna con il coordinamento del Museo d’Arte della città di Ravenna, La Sede di Ravenna del Polo Museale dell’Emilia-Romagna affianca le istituzioni culturali della città con Intersezioni, installazioni a cura di Emanuela Fiori e Giovanni Gardini.

L’evento Intersezioni raccoglie i lavori di tre giovani ma già affermati artisti italiani, Luca Freschi con Cariatidi, Sara Vasini con Corrispondenze al Museo Nazionale e Giovanni De Gara con Eldorato alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

“Ancora una volta” dice la direttrice del Museo Nazionale, “l’arte contemporanea fa il suo ingresso in un museo storico della città di Ravenna – in stretto dialogo con le collezioni permanenti, con le opere di Luca Freschi e Sara Vasini. La ricerca di entrambi, pur con esiti molto diversi, si fonda su un processo di recupero dell’antico o della memoria avvertita come esigenza imprescindibile sulla quale basare il proprio gesto artistico”. L’installazione di Giovanni De Gara Eldorato alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe intende proporre, come ricorda il co-curatore Giovanni Gardini “una riflessione sull’accoglienza, un invito a contemplare un materiale umile ma brillante come le coperte isotermiche, non per la preziosità intrinseca di questa ‘veste dei migranti’ ma per l’immediatezza del messaggio artistico di Giovanni De Gara che non può lasciarci indifferenti”.