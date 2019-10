“Visioni fantastiche”, un nuovo festival di cinema per Ravenna. Anteprima nella Notte d’Oro

Sta per arrivare Visioni Fantastiche il nuovo festival di cinema della città di Ravenna dedicato alla formazione e al cinema fantastico. Ideato e realizzato dalla società cooperativa Start Cinema – già organizzatrice dello storico Ravenna Nightmare Film Fest – Visioni Fantastiche si terrà dal 21 al 29 ottobre 2019 al Palazzo del Cinema e dei Congressi e rappresenta la naturale evoluzione di un percorso dedicato alla formazione, avviato con decisione durante gli ultimi anni.

Le sezioni del Festival infatti sono state pensate appositamente per gli istituti scolastici, per cui è stata definita una modalità d’iscrizione, chiamata “partecipare in 3 mosse”, facendo riferimento a quelle iniziative inserite nel Piano Offerta Formativa 2019/2020 del Comune di Ravenna. Si comincia dalla prima mossa: fare parte delle Giurie del Concorso Internazionale, che permette agli studenti non solo di guardare i film in anteprima, ma anche di votarli dopo la visione, ricoprendo sia il ruolo di spettatori che di giurati. Il Concorso, articolato in 5 categorie, si rivolgerà ai ragazzi, divisi in diverse fasce di età: 6+, 9+, 12+, 16+ e 18+.

Si prosegue poi con la seconda mossa: i Laboratori. Concepiti e realizzati da esperti della formazione audiovisiva, i laboratori si rivolgeranno a tutti gli studenti e consisteranno in esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale: la realizzazione di un corto in stop motion, uno show di illusionismo, la papercut animation, la regia e la sceneggiatura di uno spot e molto altro. Poi la terza mossa: le Master Class, classiche lezioni frontali, i cui i temi trattati spazieranno fra approfondimenti sul cinema di genere fantastico, la serialità e i nuovi linguaggi cinematografici. Tutte le master class saranno ad ingresso gratuito e saranno accessibili a tutti.

Visioni Fantastiche non si rivolge solo alle scuole, ma a tutta la città di Ravenna, che potrà prendere parte al festival, grazie a proiezioni, incontri e appuntamenti imperdibili, gratuiti e aperti a tutti. Questa è la mossa in più: vivere tutto il Festival.

Fra questi, Spazi Interattivi, laboratori permanenti creati all’interno del Palazzo del Cinema e dei Congressi: “La Stanza dei Lego” in cui i partecipanti realizzeranno con i LEGO una scena da inserire o modificare nella narrazione e Realtà Virtuale, in cui i partecipanti, grazie ad appositi visori VR, potranno vivere un’esperienza cinematografica unica. In più, Special Selection, la sezione dedicata ai migliori cortometraggi provenienti dal Kurtzfilmtage Oberhausen, lo storico festival cinematografico, in cui nel 1962 Herzog, Wenders, Reitz e Fassbinder firmarono il manifesto del nuovo cinema tedesco; Omaggio ai Maestri, dedicata al Maestro Hayao Miyazaki, il più importante regista d’animazione vivente, di cui saranno proiettate le pellicole più significative; Showcase Emilia-Romagna, la sezione dedicata al cinema emiliano-romagnolo, che presenterà alcuni dei migliori cortometraggi prodotti in regione; le serate poi saranno scandite dalle Anteprime Fantastiche: una serie di film gratuiti in Anteprima Nazionale. Tutti questi eventi saranno impreziositi da incontri con personalità di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo, presenti al Festival.

Durante la Notte d’Oro è prevista un’anteprima anche del Ravenna Nightmare Film Fest giunto alla XVII edizione – The dark side of movies – che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre sempre al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1 a Ravenna.

Il 5 ottobre Notte d’Oro, alle ore 21:00, verrà presentato, in anteprima nazionale gratuita, To your last death l’ultimo film di Jason Axinn, in versione originale sottotitolata: un film di animazione unico nel suo genere che concilia arte moderna a fumetti disegnata a mano e tecniche di animazione 2D digitale. Il Cast è composto da una giostra di star, fra cui spiccano William Shatner, Morena Baccarin e Ray Wise.