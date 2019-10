Al via RavennaMosaico, la VI Biennale di Mosaico Contemporaneo: tutta la città è un grande mosaico

La Notte d’Oro di Ravenna, in programma sabato 5 ottobre, coincide tradizionalmente con la giornata di apertura della VI edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico 2019, giornata durante la quale saranno inaugurate molte mostre in città a partire da quelle allestire nelle sedi più importanti: MAR, Palazzo Rasponi dalle Teste, Biblioteca Classense. Alcuni eventi sono già stati inaugurati e altri saranno inaugurati con anteprime in questi giorni, in attesa del clou del 5 ottobre.

Gli eventi e le esposizioni della Biennale proseguiranno poi dal 6 ottobre fino al 24 novembre, mentre le mostre del MAR saranno allestite fino al 12 gennaio 2020.

Con RavennaMosaico opere e artisti di tutto il mondo si incontrano nella città capitale del mosaico. Ravenna è coinvolta totalmente aprendo i suoi luoghi più suggestivi ad artisti locali e provenienti da tutto il mondo: monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo della città diventano gallerie d’eccezione in cui arte antica e arte contemporanea sono in costante dialogo.

MAR

Al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna (Via di Roma 13) hanno luogo tre importanti eventi: due grandi mostre – Chuck Close. Mosaics curata da Daniele Torcellini e Riccardo Zangelmi. Forever young curata da Davide Caroli, e una suggestiva installazione – Niki de Saint Phalle.Vanitas – a cura di Giorgia Salerno, che testimoniano come il mosaico possa prestarsi alle più diverse interpretazioni.

Figura di spicco dell’arte contemporanea dai primi anni ’70, Chuck Close è un artista internazionalmente famoso per i suoi ritratti, dipinti in scala monumentale a partire da fotografie. Close ha esplorato negli anni un’ampia gamma di tecniche, processi e materiali fino ad arrivare all’utilizzo del mosaico a seguito del suo coinvolgimento nel progetto di arte pubblica per la Metropolitana di New York. La serie Subway Portraits è costituita da dodici opere, in mosaico e in ceramica, ed è stata commissionata dal programma Arts & Design dell’Autorità di Trasporto Metropolitano, nel 2017. La mostra al Museo d’Arte della Città di Ravenna presenta la nuova serie di opere a mosaico, affiancate da opere relative come stampe, arazzi e fotografie, e documenta inoltre il lavoro svolto da Mosaika Art and Design e da Magnolia Editions per la realizzazione delle opere installate nella stazione Second Avenue-86th Street di New York City.

La seconda mostra del MAR è, invece, un’occasione per ritornare bambini, grazie ai lavori di Riccardo Zangelmi, unico artista italiano certificato LEGO® Certified Professional, all’interno di un gruppo ristrettissimo di soli quattordici persone in tutto il mondo. Un’immersione in un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia grazie a più di venti opere realizzate con oltre 800mila mattoncini LEGO® di differenti dimensioni e colori. Per celebrare la città di Ravenna, l’artista ha realizzato un’originale scultura raffigurante Dante Alighieri.

Vanitas è il titolo scelto per il progetto che espone Tête de Mort I, una scultura in mosaico dalle grandi dimensioni raffigurante un teschio, realizzata da Niki de Saint Phalle nel 1988 con tessere in vetro specchiato e foglie di palladio. L’opera è un omaggio alla tradizione del mosaico ravennate attraverso una lettura contemporanea, linea questa sempre più consolidata nelle scelte espositive del museo e con l’intento di ampliare i rapporti con istituzioni e fondazioni culturali internazionali. Gli eventi del MAR restano aperte fino al 12 gennaio 2020 e, quindi, ben oltre la fine di RavennaMosaico 2019.

PALAZZO RASPONI DALLE TESTE

Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy) ospita Opere dal Mondo, la tradizionale mostra|concorso a cura di AIMC (Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei) con una selezione di lavori di artisti internazionali, che per questa edizione sarà a tema dantesco, e la quinta edizione del Premio GAeM Giovani Artisti e Mosaico, in cui giovani artisti under Forty, si avvalgono della tecnica musiva in modo tradizionale o sperimentale. Il premio, suddiviso in quattro sezioni, prevede una collaborazione con il MAG Magazzeno Art Gallery dove si tiene una personale di uno dei premiati. Saranno presenti, inoltre, altri interventi artistici e del fotografo Luigi Tazzari.

BIBLIOTECA CLASSENSE

La storica Biblioteca Classense apre tutti i suoi spazi alla Biennale: dalle sale espositive a quelle di lettura, dai chiostri agli ambienti più rappresentativi. L’Accademia di Belle Arti di Ravenna, presso la Manica Lunga della Classense, presenta il suggestivo progetto dal titolo Incursioni, ovvero un affascinante intreccio di storie entro il quale il visitatore può seguire i fili delle nuove esperienze creative dei più giovani artisti del mosaico. Nelle sale di lettura al piano terra nasce un dialogo continuo tra libri tradizionali e libri a mosaico con Bibliomosaico a cura di Rosetta Berardi e Benedetto Gugliotta. Anche il chiostro di ingresso è sede espositiva per un’installazione del mosaicista Paolo Racagni, e la donazione dell’opera Arborea donna libera aurea da parte degli eredi di Maria Grazia Brunetti autrice del pannello in mosaico.

MUSEO NAZIONALE

Il Museo Nazionale di Ravenna presenta Intersezioni a cura di Emanuela Fiori e Giovanni Gardini, con opere di Sara Vasini e Luca Freschi, due giovani artisti dai linguaggi e dagli esiti artistici molto diversi fra loro. La ricerca di entrambi si fonda sul recupero dell’antico o della memoria, avvertita come esigenza, imprescindibile, sulla quale basare il loro gesto artistico, che li ha portati a dialogare con le opere presenti nel Museo.

Sempre il Polo Museale dell’Emilia-Romagna presenta presso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe Eldorato, progetto dell’artista Giovanni de Gara che racconta l’illusione di una terra dell’oro attraverso installazioni site-specific che utilizzano come materia prima un oggetto salva-vita: le coperte isotermiche, normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali, ed entrate nell’immaginario collettivo come “veste dei migranti”.

ALTRI LUOGHI E MONUMENTI

Il dialogo costante tra antico e contemporaneo si respira anche negli altri monumenti Unesco gestiti dalla Curia di Ravenna. Presso il Battistero Neoniano, il Museo Arcivescovile e la Cappella S. Andrea sono esposte le istallazioni musive site-specific di Felice Nittolo a cura di Linda Kniffitz.

In San Vitale, nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e nella Cattedrale Metropolitana gli studenti del Liceo Artistico Nervi Severini presentano Artifex Mosaico. Dall’antico al contemporaneo mentre nei Chiostri Francescani espongono Mosaico e Dante – installazioni e permances in dialogo con il mosaico.

Molte altre esposizioni e installazioni sono visitabili nelle singole botteghe d’arte sparse in città.

TUTTO IL PROGRAMMA SU: www.ravennamosaico.it

TUTTE LE INAUGURAZIONI DELLE MOSTRE FRA IL 3 E IL 6 OTTOBRE

Giovedì 3 ottobre

Mosaico per gioco. Una Carampana per la Scuola Primaria Garibaldi – ore 10.00 – Ex Chiesa Santa Maria delle Croci, Via Guaccimanni, 5

– ore 10.00 – Ex Chiesa Santa Maria delle Croci, Via Guaccimanni, 5 Eldorato di Giovanni De Gara – ore 11.30 – Basilica Sant’Apollinare in Classe, Via Romea Sud, 224. Classe

– ore 11.30 – Basilica Sant’Apollinare in Classe, Via Romea Sud, 224. Classe La luce si fa forma di Felice Nittolo – ore 18.00 – Museo Arcivescovile (Sala gialla), Piazza Arcivescovado, 1 / ore 18.30 – Museo Arcivescovile, Cappella di S. Andrea, Piazza Arcivescovado, 1 / ore 19.00 – Battistero Neoniano, Piazza Duomo, 1

Venerdì 4 ottobre

Chuck Close. Mosaics – ore 18.00 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13

– ore 18.00 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13 Artifex Mosaico – Liceo Artistico Nervi – Severini – ore 20.30 – Liceo Artistico Nervi-Severini, Via Pietro Alighieri, 8

– Liceo Artistico Nervi – Severini – ore 20.30 – Liceo Artistico Nervi-Severini, Via Pietro Alighieri, 8 Il paradiso – Sara Vasini Mai pi. – Marco De Santi – GAeM Premio Biennale del Mosaico 2019 – ore 21.00 – MAG Magazzeno Art Gallery – Via Magazzini Posteriori, 137

– ore 21.00 – MAG Magazzeno Art Gallery – Via Magazzini Posteriori, 137 Racconti fantastici di Giuliano Babini – ore 21.30 – Ordine della Casa Matha, Piazza Andrea Costa, 3

Sabato 5 ottobre

Mosaico e Dante – Installazioni e performances in dialogo con il mosaico – Liceo Artistico Nervi – Severini – ore 9.00 – Antichi Chiostri Francescani, Via Dante Alighieri, 2

– Liceo Artistico Nervi – Severini – ore 9.00 – Antichi Chiostri Francescani, Via Dante Alighieri, 2 La pietra e il silicio. Opere di Marco De Luca – ore 11.00 – Chiesa Santa Maria dell’Angelo, Via Santa Maria dell’Angelo. Faenza

INAUGURAZIONE UFFICIALE RAVENNAMOSAICO 2019

Inaugurazione alle ore 16.00 al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Via di Roma, 13

alle ore 16.00 al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Via di Roma, 13 Riccardo Zangelmi. Forever young – ore 16.30 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13

– ore 16.30 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13 Niki de Saint Phalle. Vanitas – ore 16.30 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13

– ore 16.30 – MAR Museo d’Arte della citt. di Ravenna, Via di Roma, 13 Mostra dei cartoni dei mosaici di Marina di Ravenna – ore 17.00 – Galleria Pallavicini 22, Viale Pallavicini, 22

– ore 17.00 – Galleria Pallavicini 22, Viale Pallavicini, 22 A conoscer la prima radice del nostro amor – ore 17.00 – White Lab, Via Baccarini, 66A

– ore 17.00 – White Lab, Via Baccarini, 66A Variabile – CaCO₃ – ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy, 12

– ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy, 12 Ikebana Rock’n’roll – ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12

– ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12 Opere dal mondo – ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12

– ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12 La stanza di Mandy – ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12

– ore 17.30 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12 GAeM – Premiazione – ore 18.00 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12

– ore 18.00 – Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12 Inconvénient – ore 18.00 – Barbara Liverani Studio, Via G .Rossi, 21/A

– ore 18.00 – Barbara Liverani Studio, Via G .Rossi, 21/A To-Mo’ – Dimensione Mosaico – ore 18.00 – Libreria Dante – Via Diaz, 39

– Dimensione Mosaico – ore 18.00 – Libreria Dante – Via Diaz, 39 Beecause – ore 18.00 – Akomena Shop – Via Argentario, 3

– ore 18.00 – Akomena Shop – Via Argentario, 3 Pezzi di vetro – Daniele Strada – ore 18.30 – Istituto Superiore di studi musicali “Giuseppe Verdi”, Via di Roma, 133

– ore 18.30 – Istituto Superiore di studi musicali “Giuseppe Verdi”, Via di Roma, 133 Maria Grazia Brunetti – Arborea donna libera aurea – ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3

– ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3 Metaphorà – Paolo Racagni – ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3

– ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3 Bibliomosaico – ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3

– ore 18.30 – Biblioteca Classense, Via Baccarini, 3 Incursioni – Accademia di Belle Arti di Ravenna – ore 19.00 – Biblioteca Classense – Manica Lunga e Manichetta, Via Baccarini, 3A

– ore 19.00 – Biblioteca Classense – Manica Lunga e Manichetta, Via Baccarini, 3A Break! Aufbruch! – Armin Grathwohl – ore 19.00 – Cantine di Palazzo Rava, Via di Roma, 117

ore 19.00 – Cantine di Palazzo Rava, Via di Roma, 117 Pierre de rêve – Matylda Tracewska – ore 19.30 – NiArt, Via Anastagi 4A/6

– ore 19.30 – NiArt, Via Anastagi 4A/6 Intersezioni – Luca Freschi: Cariatidi | Sara Vasini: Corrispondenze – ore 20.30 – Museo Nazionale di Ravenna, Via San Vitale, 17

– ore 20.30 – Museo Nazionale di Ravenna, Via San Vitale, 17 Appunti di Sergio Policicchio – ore 21.00 – Vibra Spazio contemporaneo di idee, Via Fantuzzi, 9

– ore 21.00 – Vibra Spazio contemporaneo di idee, Via Fantuzzi, 9 L’Ego – Luca Barberini – ore 22.00 – Koko Mosaico, Via di Roma, 136

– ore 22.00 – Koko Mosaico, Via di Roma, 136 Ba.De.Ga.Ma.Ni.Ra. – ore 22.30 – Laboratorio EmmeDi, Via Salara, 33

SABATO APERTURE POMERIDIANE

Crisalide – Stefano Mazzotti – Cripta Rasponi e Giardini pensili, Piazza S.Francesco

– Cripta Rasponi e Giardini pensili, Piazza S.Francesco L’immenso in tasca – Francesca Fabbri – Giardino Basilica S. Agata Maggiore, Via Mazzini, 46

– Giardino Basilica S. Agata Maggiore, Via Mazzini, 46 Costruttori del passato. Ravenna – Video di Manuela Vallicelli – Antichi Chiostri Francescani, Via Dante Alighieri, 2

– Antichi Chiostri Francescani, Via Dante Alighieri, 2 Conosci te stesso (Il Coniglio Nero) – Gabriele Lamberti – Dipartimento di Beni Culturali, Via Diaz

– Dipartimento di Beni Culturali, Via Diaz Il mare e le emozioni – Il mosaico di Maddy – Ca’ de ven, Via Corrado Ricci, 24

– Ca’ de ven, Via Corrado Ricci, 24 Mosaici in vetrina – Neri&Boghi Cornici, Via Massimo D’Azeglio, 42

Domenica 6 ottobre