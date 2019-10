“Donne di pace, di dialogo e di solidarietà”: un incontro interreligioso a Ravenna venerdì 4 ottobre

L’altro un bene per me. Con questo titolo si tiene anche quest’anno una serie di incontri per il dialogo interreligioso a Ravenna. Il primo incontro è in programma non a caso venerdì 4 ottobre, a 6 anni dall’inaugurazione della moschea di Ravenna. Alle 20.30 alla Sala del seminario Don Minzoni di Ravenna si celebra la Giornata Nazionale della Pace, della Fraternità e del Dialogo tra appartenenti a Culture e Religioni diverse con un incontro sul tema: Donne di pace, di dialogo e di solidarietà.

Partecipano la Prof.ssa Chiara Sebastiani Docente di Sociologia Politica, UniBO, la Prof.ssa Rossella Fipertani insegnante, ass. “Oltre tutto”, Cento, Sara Tarass Studentessa e Donatella Magnani insegnante, Centro Culturale Piergiorgio Frassati. Modera la Dott.ssa Tiziana Nicastro giornalista del Movimento dei Focolari

Incontro a cura di C.C.S.I.R – Moschea As-Sâlam (La Pace) di Ravenna, Movimento dei Focolari Centro Culturale Frassati e Forum Tunisino per la Solidarietà e lo Sviluppo.