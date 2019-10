ItineRA: Franco Masotti e la Land Art restituiscono il Teatro ‘naturale’ di Micoperi alla Città

Grazie a Micoperi, l’appuntamento con ItineRA di oggi, giovedì 3 ottobre, alle 18:00 con Franco Masotti aprirà un luogo eccezionale, sconosciuto ai più, un teatro vero e proprio nel cuore della Pineta San Giovanni, un polmone verde di 30 ettari appena fuori porta, verso il mare.

In questo luogo dai ricordi di celluloide da “Il deserto rosso” dove le possenti sagome delle torri di Hammon si stagliano al di sopra dei pini, il co-direttore artistico di Ravenna Festival guiderà gli spettatori in un viaggio alla riscoperta dei grandi autori che hanno fatto del cammino una dimensione esistenziale e formale, “Land Art, artisti in cammino” come Cage, Fulton, Calle e Long, per citarne alcuni.

L’evento in collaborazione con Ravenna Festival si aprirà con la musica elettronica di Giovanni Lami artista del suono impegnato dal 2009 nella ricerca elletroacustica e sound-ecology, un tappeto acustico composto da suoni naturali sapientemente campionati e rielaborati dall’artista.

Gli incontri outdoor di ItineRA sono ad ingresso libero e durano un’ora circa; è consigliato un abbigliamento adeguato alla stagione.

Info www.trailromagna.eu, 338 5097841

ItineRA:

