ItineRA porta Dino Campana nella Pineta di Classe

ItineRA nell’edizione dedicata al connubio tra arte e cammino fornisce spazio al teatro con “Dino Campana nella pineta di Dante”, in programma venerdì 4 ottobre 2019 alla Ca’ Aquara (ore 18:00), nel cuore dell’Antica Pineta di Classe.

L’evento – sostenuto da Freedom – offre la possibilità di riscoprire un grande irregolare della letteratura italiana e romagnola che ha fatto del legame tra natura e scrittura la sua identità. Nell’occasione lo spettacolo teatrale “L’ultimo primitivo”, da cui è tratto, si realizzerà come fu concepito, in natura, arricchendosi di una prefazione itinerante nella pineta di Dante: “per la pineta in su ‘l lito di Chiassi, / quand’Eolo scilocco fuor discioglie.”

Il monologo, scritto da Iacopo Gardelli ed Elia Tazzari, sarà interpretato dall’attore Lorenzo Carpinelli che darà corpo e voce al grande e tormentato poeta e girovago.