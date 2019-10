A Bagnara un weekend di appuntamenti con “Le rocche di Caterina” e “Sentieri e sapori”

Sabato 5 e domenica 6 ottobre nuovi appuntamenti in programma a Bagnara di Romagna in compagnia di storia e natura.

Nel fine settimana la storia di Caterina Sforza sarà la protagonista delle visite guidate di “Le Rocche di Caterina”, iniziativa in collaborazione tra i Comuni di Bagnara di Romagna, Dozza, Imola e Riolo Terme che permette di visitare le quattro Rocche Sforzesche attraverso la figura di Caterina Sforza, signora di Romagna sotto la quale queste fortificazioni conobbero il massimo splendore. Le visite guidate che si terranno in questo weekend saranno tutte concatenate e in ciascuna rocca verrà approfondito un particolare aspetto della vita di Caterina, vissuta a cavallo tra 1400 e 1500.

A Bagnara il tema sarà “Gli ‘Experimenta’: potere, bellezza e medicina”. Caterina fu appassionata di erboristeria fin da giovanissima: coltivò questa passione per tutta la vita appuntando le ricette in una sorta di diario, arrivato a noi in una copia stilata da un amico di suo figlio Giovanni dalle Bande Nere. Un documento fondamentale per comprendere le conoscenze scientifiche di un periodo in cui alchimia e medicina, astrologia e astronomia non erano ancora separate, con particolare attenzione al concetto di bellezza, maschile e femminile, dell’epoca. Al termine della visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina.

Le visite guidate si svolgeranno sabato 5 e domenica 6 ottobre alle 10.30 e alle 15.30, con una durata di 2 ore circa. Il ritrovo è alla biglietteria della Rocca 10 minuti prima della partenza della visita. Il costo è di 8 euro per ogni visita; gratuito per bambini fino a 10 anni. La prenotazione è obbligatoria entro le 16 di venerdì 4 ottobre. Le visite guidate sono riservate a un numero massimo di 30 persone. Per ulteriori informazioni contattare Imola Faenza Tourism Company al numero 0542 5413 o alla mail info@imolafaenza.it. Il biglietto di una delle visite guidate ottobre dà diritto a un accesso a tariffa ridotta a una delle Rocche di Caterina in uno dei fine settimana di ottobre.

Domenica 6 ottobre spazio anche alle escursioni a piedi di “Sentieri e Sapori Cuor di Romagna” con un itinerario che parte e arriva al Ristorante “Il Molinello”. La partenza è alle 15.30; il percorso, ad anello, prevede una lunghezza di 5-6 km. Al Molinello si potranno conoscere e degustare i prodotti e la qualità della cucina con una cena a un prezzo concordato di 20 euro.