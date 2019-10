Bagnacavallo: alla Rassegna di Bottega Matteotti arriva la musica cameristica del Duo Signo

Il secondo dei sei appuntamenti previsti per la rassegna autunnale di Bottega Matteotti di Bagnacavallo è in programma sabato 5 ottobre.

Dopo la serata festaiola e irriverente con i Supermarket il 24 settembre, la stagione proporrà un concerto classico, all’insegna della musica cameristica di facile ascolto. Ospite della rassegna sarà, alle 21, il Duo Signo, Simona Cavuoto al violino e Marcus Siqueira alla chitarra, che proporrà musiche di Scheidler, Sor, Paganini e Burmüller.

Nata a Rimini, Simona Cavuoto intraprende lo studio del violino presso il Conservatorio Martini di Bologna; prosegue gli studi con Enzo Porta, Valéry Gradow a Mannheim e Ruggero Ricci al Mozarteum di Salisburgo, per poi diplomarsi presso il Conservatorio Tartini di Trieste nel luglio 1996. Nel 1997 registra il suo primo cd per la casa discografica Agorà, un cd dedicato alla musica per due violini del compositore italiano Giovan Battista Viotti. Nel 2005 si trasferisce a São Paulo del Brasile, dove svolge un’intensa attività musicale in qualità di violinista stabile dell’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo fino al 2015. Dal 2015 vive in Italia, dove insegna violino all’Istituto musicale Masini di Forlì e all’Istituto musicale Corelli di Cesena.

Marcus Siqueira, nato a Caratinga in Minas Gerais (Brasile), ha studiato composizione con Willy Corrêa de Oliveira sin dal periodo in cui ha ottenuto il diploma in chitarra classica con Edelton Gloeden presso l’Università di São Paulo. Ha vinto ed è stato premiato in importanti concorsi di composizione in Brasile. Ha una produzione per orchestra molto ampia (18 opere scritte). Le sue composizioni sono state eseguite da importanti artisti brasiliani e stranieri, in recital e festival in Brasile, Turchia, Colombia, Stati Uniti, Francia, Portogallo, Germania, Olanda, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Grecia e Italia. Attualmente insegna Ritmica avanzata della musica brasiliana nel Conservatorio Martini di Bologna.

Per l’appuntamento successivo, sabato 26 ottobre Brasile e Africa si fonderanno nel concerto del quartetto Roots di Nilza Costa, cantautrice di Salvador da Bahia.

Ingresso a offerta libera.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

Informazioni: 0545 60784, www.bottegamatteotti.it