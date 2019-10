Due mostre di giovani mosaicisti a MAG Magazzeno Art Gallery per RavennaMosaico 2019

Venerdì 4 ottobre alle ore 21, in occasione della VI edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo, MAG – Magazzeno Art Gallery presenta due mostre personali: “Paradiso” di Sara Vasini (Cesena, 1986) a cura di Luca Maggio e “Mai più” di Marco De Santi (Varese, 1983), vincitore del Premio GAeM Giovani Artisti e Mosaico, a cura di Alessandra Carini e Benedetta Pezzi.

Le due promesse del nuovo mosaico contemporaneo italiano si misurano con gli spazi della galleria e del giardino antistante, lavorando però autonomamente l’una dall’altro e seguendo tecniche e obiettivi differenti.

Vasini alcuni anni fa acquista un cartone del 1953 del maestro mosaicista Romolo Papa raffigurante il viso del San Pietro musivo del 1112 già nel Duomo di Ravenna, poi collocato nel Museo Arcivescovile. Da qui parte l’idea della mostra che si sviluppa in un percorso composto da vari elementi che spaziano dalla pittura, al mosaico e al video: “Paradiso per lei è avere a che fare con la propria lingua madre, il mosaico, non una tecnica, più di un linguaggio, modo d’essere, di vivere nulla mai facile, anzi da esplorare con più tecniche e linguaggi”, scrive Maggio che da tempo cura l’artista.

De Santi affronta invece il rapporto fra uomo, natura e tecnologia: “da anni lavora con materiali di scarto, sia industriali che di uso quotidiano. Questi “rifiuti speciali” vanno dal cemento, al vetro, alla plastica, fino ad arrivare anche a lenti a contatto usate o vecchia bigiotteria cinese. Questi materiali così poveri e bistrattati vengono ricostruiti, rimodellati in nuove forme fragili e precarie come le nostre esistenze.” scrive Carini a proposito di “Mai più”. La mostra sarà visitabile fino al 24 novembre da mercoledì a domenica compresi in via Magazzini Posteriori 37, Ravenna.

Orari e info su www.magazzeno.eu