Fusignano. Proseguono le mostre “Ritratti” e “Dall’Alluvione, 1949-2019”

Fino al 20 ottobre proseguono a Fusignano le mostre “Ritratti” e “Dall’alluvione, 1949-2019”, ospitate rispettivamente al museo civico “San Rocco” e al centro culturale “Il Granaio”.

“Ritratti” è una mostra di pittura di Cesare Baracca. L’esposizione si distribuisce in due ampie sale e una stanza di collegamento e si può leggere così tripartita: una sezione prevalentemente orientata a un approccio naturalistico, un’altra di carattere più tenebroso e di lontana ma chiara discendenza secentesca e una, la stanza che funge da collegamento fra le due, dove sono accolti, oltre a vari studi, i ritratti dello storico dell’arte Andrea Emiliani e dell’eccelso musicista della grande stagione barocca Arcangelo Corelli.

La mostra, a ingresso libero, è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La mostra fotografica “Dall’alluvione, 1949-2019” si svolge nel 70esimo anniversario dell’evento in cui il fiume Senio ruppe gli argini e Fusignano venne allagata. L’esposizione è organizzata dall’associazione Pro Loco in collaborazione con i fotografi Marcello Bezzi e Roberto Torricelli e l’associazione Amici del fiume Senio. Le foto, inedite per Fusignano, sono del Fondo Trapani dell’archivio fotografico della Biblioteca Classense di Ravenna e testimoniano i lavori di ricostruzione dell’argine.

L’ingresso è libero, l’esposizione è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 955653 mail urp@comune.fusignano.ra.it.