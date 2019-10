Google sceglie Agrintesa di Castel Bolognese per promuovere l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale a servizio della selezione dei frutti. L’accelerazione tecnologica di Agrintesa è stata notata da Google, tanto che il colosso di Mountain View ha scelto la cooperativa romagnola come testimonial dell’evento “L’economia dell’Intelligenza. Machine Learning il futuro delle imprese” tenutosi a Roma lo scorso 25 settembre.

Agrintesa, già dal 2017, ha adottato nel suo stabilimento di Castel Bolognese il sistema di riconoscimento visivo HDIA (High Definition Innovative Agrovision) sviluppato e brevettato da Ser.mac in collaborazione con Bioretics, un sistema che per la gestione dei dati sfrutta il Google Protocol Buffers e che è mosso da un cervello elettronico dotato di intelligenza artificiale. In parole povere più lo si utilizza e più impara a riconoscere e classificare i frutti per le loro caratteristiche, sia esterne che interne. Un aspetto fondamentale per un’impresa ortofrutticola, che è così in grado di rispondere alle richieste più esigenti del mercato, offrendo con costanza frutti dello stesso livello qualitativo.

L’occhio artificiale ha un sistema di visione che analizza il frutto a 360 gradi e riesce a valutare anche la qualità interna, identificando eventuali anomalie della polpa come parti morbide, ammaccature, danni da insetto, sovra-maturazione etc.. garantendo il cliente ed il consumatore finale.

“Gli investimenti tecnologici effettuati vanno nella direzione di incrementare la qualità della nostra offerta – spiega Cavassi Federico, responsabile dell’implementazione del sistema per Agrintesa – qualificando ulteriormente la produzione dei nostri soci produttori. L’intelligenza artificiale, che ha visto la sua prima applicazione nello stabilimento di Castelbolognese garantendoci un miglioramento costante delle marginalità stimato nell’ordine del 10%, è in fase di studio ed implementazione anche in altri ambiti della filiera di Agrintesa in quanto crediamo fortemente in un’Agricoltura sempre più 4.0 “.