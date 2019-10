“Il gusto della ricerca. A proposito di Piero Camporesi” a Casa Guerrini a Sant’Alberto di Ravenna

Continuano le iniziative della Associazione Amici di Olindo Guerrini nell’ambito del programma predisposto per il Settembre Santalbertese 2019. Sabato 5 ottobre alle ore 17,30 presso Casa Guerrini, in via Guerrini 60 a Sant’Alberto, nell’ambito della rassegna di incontri letterari “Ritroviamoci a Casa di Olindo” verrà presentato il volume “Il gusto della ricerca. A proposito di Piero Camporesi”, Editore Il Saggiatore con premessa di Corrado Augias.

Il volume, curato da A.G. Anselmi, Aurelia Camporesi, Elide Casali e Alberto Di Franco, è dedicato all’opera del grande filologo e docente universitario Piero Camporesi, al quale va il merito di avere intuito il valore culturale dell’opera di Pellegrini Artusi, ma anche di avere riacceso l’attenzione su Olindo Guerrini. Nel volume è infatti contenuto il testo inedito della Conferenza che il prof. Camporesi dedicò a Guerrini in occasione dell’inaugurazione di Casa Guerrini a Sant’Alberto, avvenuta nel 1983. A tale conferenza Elide Casali ha dedicato il saggio contenuto nel volume “Olindo Guerrini – enigma vivente. Un inedito di Piero Camporesi”.

Alla presentazione saranno presenti Elide Casali, autrice del saggio, Claudia Giuliani e Aurelia Camporesi.