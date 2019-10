Il Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna alla VI Edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo

Il Liceo Artistico Nervi-Severini partecipa a RavennaMosaico la VI Edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo con un programma ricco di eventi inseriti nei luoghi più prestigiosi della città di Ravenna. Mostre, installazioni, performance, videoregistrazioni e laboratori estemporanei vedranno impegnati insegnanti e allievi del Liceo da venerdì 4 ottobre al 24 novembre con un ricco calendario di incontri a sostegno del mosaico in dialogo interdisciplinare con pittura, scultura, architettura e le arti multimediali.

Sotto l’egida di Dialog’Arte, il nome che gli allievi del corso di grafica hanno inventato per comunicare alla città la partecipazione della scuola a questa importante rassegna d’arte musiva, la scuola apre i lavori venerdì 4 ottobre alle 20.30 alla Sede Severini con ARTIFEX. Dall’antico al contemporaneo in collaborazione con la Curia Arcivescovile e i suoi Monumenti Unesco culla di origine del mosaico contemporaneo. Nell’occasione sarà presentato al pubblico il progetto UN MONUMENTO PER MARINA, proposta trasversale tra architettura, scultura e arte musiva.

Sabato 5 ottobre alle ore 9 la musica dal vivo a cura del Corso Musicale del Liceo, nella splendida cornice dei Chiostri Francescani, accompagnerà la voce di un angelo di luce che recita e canta passaggi della Divina Commedia legati alle visioni dantesche dei mosaici per l’evento Mosaico e Dante. Un percorso interdisciplinare in dialogo con la luce del mosaico.

Si prosegue nel pomeriggio di sabato 5 ottobre alle ore 17.30 con l’inaugurazione de La Stanza di Mandy a Palazzo Rasponi dalle Teste dove attraverso un grande mosaico colorato gli allievi del Nervi-Severini daranno vita ai materiali e ai progetti di Mandy Duranti.

Ultimo passaggio inaugurale martedì 8 ottobre alle ore 17 alla Cattedrale Metropolitana e a seguire alle Basiliche di San Vitale e Sant’Apollinare per mostra/installazione/laboratorio di cartoni, calchi e copie storiche dall’Archivio della scuola in dialogo con mosaici contemporanei work in progress.

Oltre a questi appuntamenti calendarizzati nel Programma generale della Biennale, per tutta la durata della manifestazione si svolgeranno, su appuntamento, visite guidate alla collezione storica e ai laboratori della scuola di entrambe le Sedi del Liceo a cura di insegnanti e allievi.

ARTIFEX MOSAICO. DALL’ANTICO AL CONTEMPORANEO – ARCHIVIO STORICO EX-ISTITUTO D’ARTE PER IL MOSAICO

Apertura straordinaria Sede Severini – Inaugurazione Venerdì 4 ottobre ore 20.30 (fino alle 23)

Laboratori aperti. Scultura e Mosaico.

Visite guidate su appuntamento in entrambe le Sedi del Liceo Artistico chiamando il 0544 38310-218193

CATTEDRALE METROPOLITANA E MONUMENTI UNESCO

Data e orari di inaugurazione: martedì 8 ottobre dalle 17 alle 19

Cattedrale Metropolitana: Inaugurazione ore 17

Basilica di San Vitale: Inaugurazione ore 18

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo: Inaugurazione ore 19

Orari di apertura al pubblico: dal 5 ottobre al 4 novembre 2019 9.00-19.00; dal 5 al 24 novembre 2019 10.00-17.00

Costo del biglietto: Cattedrale ingresso libero. San Vitale e Sant’Apollinare incluso nel Biglietto Opera di Religione; gratuità per i residenti e gruppi scolastici documentati.

MOSAICO E DANTE

Installazioni musive e performances su temi danteschi.

Luogo: Antichi Chiostri Francescani – Chiostro Grande

Data e orario di inaugurazione: Sabato 5 ottobre 2019 ore 9 – Performance d’apertura

Orari di apertura al pubblico: fino al 26 ottobre da lunedì a venerdì 10-18; sabato, domenica e festivi 10-19; dal 27 ottobre da lunedì a venerdì 10-16; sabato, domenica e festivi 10-18.

Apertura straordinaria Notte d’Oro fino alle 22.

LA STANZA DI MANDY

Luogo: Palazzo Rasponi delle Teste – Piazza Kennedy

Data e orario di inaugurazione: Sabato 5 ottobre 2019 ore 17.30

Orari di apertura al pubblico: feriali dalle 15 alle 18; Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 18, chiuso lunedì