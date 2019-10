In tanti alla presentazione del volume di Pietro Barberini al Circolo Ravennate e dei Forestieri di Ravenna

Un folto pubblico ha partecipato ieri sera, 3 ottobre, al Circolo Ravennate e dei Forestieri di Ravenna, alla presentazione dell’ultima opera di Pietro Barberini “Un paesaggio che attraversa la storia” scritto con Osiride Guerrini e dato alle stampe poco dopo la sua scomparsa nell’agosto dello scorso anno.

Presieduta dall’editore Brunello Cavalli, la presentazione ha visto gli interventi di Giannantonio Mingozzi e Beppe Rossi presidente del circolo, Osiride Guerrini, coautrice, e dell’archeologa Giovanna Montevecchi. Tutti hanno ricordato la passione con la quale Barberini ha svolto ricerche e scritto volumi sulla storia di Ravenna, il porto e gli ambienti naturali, la cura con la quale ha saputo descrivere i nostri monumenti e l’amore per il particolare.

Beppe Rossi e Giannantonio Mingozzi hanno colto l’occasione, in apertura dell’incontro, per ricordare il prof. Ennio Dirani, scomparso da pochi giorni: “una figura indimenticabile di intellettuale, insegnante e presidente di Casa Oriani, e il destino ha voluto che ad un anno di distanza l’uno dall’altro ci lasciano due amici accomunati dall’impegno civile, dagli scritti sulla storia cittadina e dalla passione per la bicicletta che non hanno mai abbandonato”.