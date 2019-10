Ravenna, al MAR un “caloroso benvenuto” a Chuck Close. Oggi l’inaugurazione della mostra

Quest’oggi venerdì 4 ottobre presentazione alla stampa al MAR di Ravenna della mostra Chuck Close. Mosaics l’esposizione più importante di RavennaMosaico 2019, la VI Biennale di Mosaico Contemporaneo. Alla Presentazione il Presidente del MAR Mauro Brighi, il Direttore Maurizio Tarantino, il curatore della mostra Daniele Torcellini e l’Assessora alla Cultura Elsa Signorino. Presente anche l’artista, che però non ha parlato.

Figura di spicco dell’arte contemporanea dai primi anni ’70, Chuck Close è un artista internazionalmente famoso per i suoi ritratti, dipinti in scala monumentale a partire da fotografie. Close ha esplorato negli anni un’ampia gamma di tecniche, processi e materiali fino ad arrivare all’utilizzo del mosaico a seguito del suo coinvolgimento nel progetto di arte pubblica per la Metropolitana di New York. La serie Subway Portraits è costituita da dodici opere, in mosaico e in ceramica, ed è stata commissionata dal programma Arts & Design dell’Autorità di Trasporto Metropolitano, nel 2017.

La mostra al Museo d’Arte della Città di Ravenna a cura di Daniele Torcellini presenta la nuova serie di opere a mosaico, affiancate da opere relative come stampe, arazzi e fotografie, e documenta inoltre il lavoro svolto da Mosaika Art and Design e da Magnolia Editions per la realizzazione delle opere installate nella stazione Second Avenue-86th Street di New York City.

Nonostante alcune polemiche legate alle accuse di molestie mosse da diverse donne e dal movimento Me Too all’artista, che hanno accompagnato l’arrivo di Chuck Close in città (sulla polemica rimandiamo agli articoli specifici), sia l’Assessora alla Cultura Signorino sia il Direttore del MAR Tarantino dopo avere rivolto a Chuck Close un “caloroso benvenuto a Ravenna” si sono detti “onorati e lieti” di ospitare questo grande artista e le sue importanti opere al MAR e nella nostra città.

Oggi pomeriggio alle 18.00 al MAR è prevista l’inaugurazione della mostra.

CHUCK CLOSE. MOSAICS

5 ottobre 2019 – 12 gennaio 2020 / Da martedì a sabato dalle 9 alle 18; domenica e festivi dalle 11 alle 19 / Chiuso lunedì / Ingresso MAR intero € 9; ridotto € 7; studenti € 5 /

Info: 0544 482487 / www.mar.ra.it / MAR, Via di Roma 13, Ravenna