Ravenna Mosaico 2019. Alla mostra ‘Forever young’ compare anche un Dante Lego

Domani sabato 5 ottobre, sarà la giornata di apertura della VI edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico 2019, durante la quale saranno inaugurate molte mostre in città a partire da quelle allestite nelle sedi più importanti: MAR, Palazzo Rasponi dalle Teste, Biblioteca Classense.

E al MAR è stata oggi presentata la mostra Forever young di Riccardo Zangelmi, un’occasione per ritornare bambini, grazie ai lavori dell’unico artista italiano LEGO® Certified Professional, all’interno di un gruppo ristrettissimo di soli quattordici persone in tutto il mondo. Un’immersione in un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia grazie a più di venti opere realizzate con oltre 800mila mattoncini LEGO® di differenti dimensioni e colori. Per celebrare la città di Ravenna, l’artista ha realizzato un’originale scultura raffigurante persino Dante Alighieri.

Gli eventi e le esposizioni della Biennale proseguiranno poi dal 6 ottobre fino al 24 novembre, mentre le mostre del MAR saranno allestite fino al 12 gennaio 2020. Con RavennaMosaico opere e artisti di tutto il mondo si incontrano nella città capitale del mosaico. Ravenna è coinvolta totalmente aprendo i suoi luoghi più suggestivi ad artisti locali e provenienti da tutto il mondo: monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo della città diventano gallerie d’eccezione in cui arte antica e arte contemporanea sono in costante dialogo.