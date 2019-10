Tre per tre. Tre poetesse per tre libri di poesia alla Libreria Moby Dick di Faenza

Sabato 5 ottobre alle ore 17:00 la Libreria Moby Dick di Faenza (via XX Settembre, 3/b) ospiterà tre poetesse, Rosarita Berardi, Marcella Montesano e Roberta Ragazzini, che presenteranno i loro ultimi libri, tutti editi da Società Editrice «Il Ponte Vecchio»: tre donne, tre scrittrici, tre età, tre vite diverse, accomunate dalla scrittura, dalla poesia e dall’idea che siano strumento d’incontro e di inclusione, di conoscenza di sé e dell’altro.

Rosarita Berardi (Bologna 1952) vive e scrive a Faenza da più di quarant’anni. Operatrice culturale, sensibile alla promozione della lettura, tiene incontri e conferenze, e organizza dibattiti di approfondimento sui rapporti fra generi letterari e psicologia. Organizza laboratori di scrittura creativa e collabora con riviste letterarie e testate locali. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo “Draghi e petunie”, “Stagioni” (con Massimo Buldrini), “Il colore delle donne”, “Via del canto e dei rosai”, “La favola delle parole”, “Colori sommersi” (con Daniela Perozzi e Cristina Ghetti), l’audiolibro “La cantastorie di Mondo disco” e il bestseller “I misteri di Faenza”. Il suo ultimo volume di poesie è “Quando in sogno cammino”.

Marcella Montesano (Bologna 1980) laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, dal 2006 lavora nel privato sociale occupandosi di relazioni d’aiuto in ambito educativo e riabilitativo. Da sempre attratta dalle parole comincia a scrivere nel 2010 partecipando al Laboratorio di scrittura creativa della scuola Rable a Santarcangelo di Romagna. Dal 2013 al 2016 partecipa al laboratorio di scrittura Inchiostro Simpatico a Faenza. Alcuni suoi racconti sono presenti nella raccolta “Intorno a noi tutto scriveva” (Società Editrice Il Ponte Vecchio 2016). Per Il Ponte Vecchio è recentemente uscita la raccolta “Sogni nel cassetto e cassetti in disordine”

Roberta Ragazzini (Faenza 1970) laureata in Scienze Politiche, è impiegata part-time presso un’assicurazione e madre full time, ama la lettura e la scrittura. Dal 2012 ha frequentato il laboratorio di scrittura creativa Inchiostro Simpatico nel cui quaderno, “Acquaragia” sono presenti alcune sue poesie. Nel 2016 partecipa, con racconti e poesie, all’antologia “Intorno a noi tutto scriveva” (Società Editrice Il Ponte Vecchio) e nel 2018 due sue poesie sono stati danzate nello spettacolo “Poesia è donna” al Teatro Masini di Faenza. Per Il Ponte Vecchio ha pubblicato “Due anni, di martedì”.