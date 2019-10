Alla Galleria Parallax di Ravenna inaugura la mostra fotografica “Crocevia”

Sabato 5 ottobre alle ore 18.00 alla Galleria Fotografica Parallax di via Port’Aurea a Ravenna si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Crocevia” di Luigi Visconti.

« CROCEVIA »

Il racconto della città dell’Avana (Cuba), vista attraverso la lente degli incroci stradali. In questa serie di scatti di Luigi Visconti il paesaggio urbano fa da protagonista. Vi ritroviamo gli elementi che gli sono tanto cari: i colori, le linee di fuga, l’effetto prospettico e la visione grandangolare. Ispirato dalla diversità estetica delle città, Visconti documenta con queste fotografie uno spaccato della vita quotidiana dell’Avana, e propone una sosta intima, nel cuore dei suoi crocevia. Vi cattura immagini di incroci affollati e di architetture straordinarie. Più lontano, all’orizzonte, l’Avana si erge, piena di luce, malandata ma bella e orgogliosa dei suoi bagliori coloniali ancora percepibile, e delle sue automobili di un’altra epoca. In primo piano, le persone si appropriano dello spazio, si incrociano qua e là, all’angolo delle strade. L’incrocio come metafora della vita. La vita è piena di incroci, due strade si incrociano, sguardi e vite si incrociano, si incrociano le cuciture per fare un vestito, le mani per pregare, si incrocia qualcuno per caso, ma esistono anche incroci di idee, di pensieri e di culture. Le foto degli incroci dell’Avana sono di un fascino immediato che rapisce lo sguardo, fa viaggiare la mente, e ci inducono a fantasticare sulle dinamiche sociali ed esistenziali degli abitanti dell’Avana che sono anche le nostre, e che caratterizzano il nostro tempo.