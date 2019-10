Il Giardino del Labirinto: un percorso di consapevolezza, ovvero Dante eco green secondo Dis-ORDINE

Nell’ambito di RavennaMosaico 2019 – Biennale di Mosaico Contemporaneo, domenica 6 ottobre alle ore 11 nel Giardino di fronte alla Casa Circondariale, via Port’Aurea 57 a Ravenna ci sarà l’inaugurazione de Il Giardino del Labirinto: un percorso di consapevolezza. Collocazione permanente della più grande collezione di mosaici contemporanei ravennati realizzati dalle ultime quattro generazioni di maestri formati nelle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia con il coinvolgimento dei detenuti. L’opera è un percorso pavimentale sviluppato attraverso 169 moduli triangolari, sia in richiamo alla tarsia del labirinto di San Vitale, sia come traccia verso la direzione “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” (Dante Inferno XXXIV, 139).

L’opera sarà esposta fino al 24 novembre, sempre visibile (ingresso libero).