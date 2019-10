Il nuovo videoclip di Guccini si gira a Cervia: ecco le prime immagini

Francesco Guccini ha scelto Cervia come set per girare il videoclip della canzone “L’avvelenata”, pezzo fra i più noti ed apprezzati del cantautore bolognese.

Le riprese sono iniziate lunedì 30 settembre al Centro Visite Saline e nell’area del lungomare di Cervia, nel borgo dei pescatori, dall’angolo di Via Gessi fino a viale Volturno.

Il video farà parte della serie dei “Capolavori Immaginati” che già comprende il video “Gianna” di Rino Gaetano girato lo scorso anno sempre nello scenario cervese che sta riscuotendo un notevole successo. Il videoclip sarà presentato in anteprima al Festival IMAGinACTION il 12 ottobre prossimo alle 20.30 al teatro “Alighieri” di Ravenna alla presenza di Francesco Guccini che rilascerà un’intervista dalla propria postazione sul palco d’onore.