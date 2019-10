“La divina cucina”: a Lugo arriva la cena-spettacolo per gustare il cibo del territorio

Sabato 5 ottobre alle 19.30 l’hotel “Ala d’Oro” di Lugo (corso Matteotti 56) ospita la cena-spettacolo “La Divina Cucina”, organizzata dal circolo J.H. Newman.

Ragù, tortellini, pasta e fagioli, porchetta, ciambella, sale: sono alcuni dei protagonisti simbolici della commedia brillante in due atti che nasce da un’idea del giornalista Stefano Andrini ed è allestita e messa in scena dal regista e scrittore Andrea Cavalieri. Lo spettacolo è composto da dodici frame con un filo conduttore comune: il cibo del territorio visto nel suo lato umano e colto in una prospettiva ironica. Partendo dal libro di Andrini I segreti della cucina dell’Emilia Romagna (Giubilei Regnani), Cavalieri ha estrapolato e restituito al palco i racconti più intensi.

La commedia è messa in scena dal Gruppo Amici dell’Alemanni Compagnia I DevaStanti. Sei coppie di attori si alterneranno recitando brevi inserti intervallati dai piatti preparati dallo chef dell’Ala d’oro. Quadri e piatti che hanno in comune i racconti legati alla buona tavola, insieme alle esperienze e alle emozioni che questa suscita.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti. Il contributo richiesto per la serata è di 35 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il numero 340 5468137 o scrivere alla mail newmanliberailpresente@email.it.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lugo.