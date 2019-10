Lugo, al Salone Estense la proiezione del documentario “Il confine occidentale”

Domenica 6 ottobre il Salone Estense della Rocca di Lugo ospita alle 21 la proiezione del documentario “Il confine Occidentale” e la presentazione del progetto “The Milky Way”. L’appuntamento fa parte del calendario delle iniziative correlate alla mostra fotografica “Come in cielo così in terra”, aperta fino all’11 ottobre alle Pescherie della Rocca di Lugo.

Entrambi i progetti raccontano la traversata dei migranti tra l’Italia e la Francia, lungo le Alpi occidentali. All’iniziativa sarà presente il regista Luigi D’Alife; la casa di produzione è SMK Videofactory. Le iniziative legate alla mostra “Come in cielo così in terra” proseguono venerdì 11 ottobre alle 19 con il finissage alle Pescherie della Rocca.

Protagonisti di “Come in cielo così in terra” sono gli scatti dei fotografi Melissa Arras, Lorenzo Tugnoli e Alex Ward, per un totale di 90 fotografie in formato diverso, divise in tre pannelli descrittivi per aiutare il visitatore a interpretare la mostra. L’esposizione è visitabile il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il progetto della mostra è a cura di Silvia Calderoni, in collaborazione con Daria Casadio, è promosso dal collettivo Arte Nomade, Fatti d’arte, Opera Cgil, Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con la collaborazione di Teatro La Bassa, C.c.a. Lughè, Scuola di Pace Monte Sole e Caffè letterario.