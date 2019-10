Ravenna Nightmare Film Fest: anteprima nazionale di “To Your Last Death”

La 17ma edizione del Ravenna Nightmare Film Fest sarà anticipata da una serie di anteprime. Si inizia il 5 ottobre, in occasione della Notte d’Oro, con la proiezione eslusiva dell’horror di animazione To your last death, presentato in anteprima nazionale e ad ingresso gratuito. L’appuntamento con il film di Jason Axinn è alle ore 21 al Palazzo dei Congressi di Ravenna. Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Oltre a questa esclusiva proiezione, verranno anticipati anche alcuni dettagli su Visioni Fantastiche, festival di cinema dedicato a tutte le scuole del comune di Ravenna, il cui programma sarà inscindibilmente legato al Ravenna Nightmare.

IL FILM

Dopo essere sopravvissuta a una strage, Miriam riceve la visita di un’entità soprannaturale che le permette di tornare indietro nel tempo per riuscire a salvare la sua famiglia. Miriam accetta, ma ignora ciò che dovrà affrontare per salvare i suoi fratelli e mettersi in salvo. Suo malgrado, si troverà infatti coinvolta in un assurdo gioco di morte e scoprirà ben presto che chi ha cercato di ucciderla le è più vicino di quanto possa immaginare.

In To Your Last Death, lo stile dell’animazione nasce da una combinazione unica di fumetti moderni disegnati a mano e tecniche di animazione 2D digitale: il risultato è uno stile unico, attraente e d’impatto. A dare voce ai personaggi un cast avvincente, composto da una giostra di star: Morena Baccarin, conosciuta per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e la saga di Deadpool; William Shatner, il leggendario capitano Kirk della saga di Star Trek; Ray Wise, famoso per i suoi ruoli in Twin Peaks, Robocop e How I met your mother e infine Bill Moseley, uno degli attori preferiti di Sam Raimi e Rob Zombie.

Vai alla Notte d’oro del Nightmare e otterrai uno sconto per Macbetto: Chi si presenterà al Ravenna Teatro Teatro Rasi con il coupon di Macbetto o la chimica della materia di Roberto Magnani del Teatro delle Albe, distribuito alla proiezione di To Your Last Death del Ravenna Nightmare Film Fest, potrà usufruire del biglietto a tariffa ridotta sullo spettacolo teatrale in scena dal 10 al 12 ottobre. In più chi conserverà il biglietto del Macbetto o la chimica della materia riceverà uno sconto del 50% su una qualsiasi proiezione del Ravenna Nightmare Film Fest.