Torna a Ravenna la Farini Social Week, che apre le danze durante la Notte d’Oro

Questo weekend tutta la città si accende dell’oro dei mosaici. Anche il quartiere Farini non è da meno. Ad aprire il programma della Farini Social Week nella giornata di sabato 5 ottobre, infatti, è proprio il mosaico. Alle 17 inaugura la nuova Galleria d’arte Pallavicini 22, nata quest’anno per offrire alla città di Ravenna e al quartiere Farini uno spazio destinato alle arti e agli artisti, dove poter sperimentare e farsi conoscere, riunirsi e proporre eventi e mostre, con l’obiettivo che questo luogo possa contribuire alla riqualificazione del quartiere Farini con l’arte e la cultura.

Lo spazio ospiterà fino al 24 novembre la mostra I cartoni per i mosaici di Dora Markus. Saranno sei le opere esposte: sei cartoni preparatori per sei mosaici, che oggi adornano piazza Dora Markus di Marina di Ravenna, realizzati da artisti internazionali in occasione del centenario della nascita di Eugenio Montale, alla cui poesia Dora Markus la mostra è intitolata. La mostra è curata dall’Accademia di Belle Arti e fa parte della Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico 2019.

La Notte d’Oro nel quartiere continua con Balli e cibi popolari dal mondo ai Giardini Speyer: una serata in compagnia di balli, musica popolare, laboratori e giochi per bambini e cena tradizionale rumena, a cura del collettivo Amici della Tammorra e delle associazioni Romania Mare e Mabuhay. Alle 17.30 balli e musica popolare, alle 18.30 laboratorio di bricolage e giochi della tradizione filippina, alle 19.30 cena ai giardini con sapori della tradizione rumena ed esibizione di balli filippini e dello Sri Lanka, alle 20.30 balli e musiche rumene.

In occasione della Notte d’Oro, l’osteria Il Paiolo vi aspetta per un evento a cielo aperto in piazzale Farini: musica live con Piper Band e cena in veranda. Festa anni 2000 al Grinder Coffee Lab di via di Roma 178: Top of the Pop 2000s party – omaggio ai primi 10 anni del 2000.

Gli eventi della Notte d’Oro nel quartiere fanno parte della rassegna di eventi della Farini Social Week, terza edizione della settimana di iniziative, realizzata da CittAttiva in collaborazione con le associazioni, i cittadini attivi, i residenti ed i commercianti, per far conoscere, animare e vivere sempre di più il quartiere Farini.

Il programma completo della Farini Social Week è sull’evento Facebook e sulla pagina Facebook CittAttiva Ravenna.