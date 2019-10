Tutta la musica del MEI a Faenza: il clou sabato con la Notte Bianca e il concerto di Morgan e Negrita

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Faenza entra nel vivo la grande kermesse musicale del MEI il Meeting delle Etichette Indipendenti, la più grande manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno celebra i 25 anni dalla sua fondazione. Tre i giorni di musica con tanti artisti che animeranno la scena faentina, il clou sabato 5 ottobre con la Notte Bianca e il grande concerto in Piazza del Popolo con Morgan e Negrita. Nell’anno della sua venticinquesima edizione, il MEI sceglie di dedicare alcuni dei suoi premi e riconoscimenti a importanti figure del mondo della musica: a Domenico Modugno dedica il “Premio dei Premi”, al giornalista Mario De Luigi il “Forum del giornalismo”, all’artista Freak Antoni, il “Mei Superstage” e al partigiano faentino Bruno Neri il contest “Materiale Resistente 2.0”.

Anche quest’anno il MEI prevede un programma ricco di eventi e grandi ospiti, che per tre giorni renderanno il centro storico della cittadina di Faenza il fulcro della musica indipendente ed emergente italiana come avviene oramai dal 1995 grazie a una felice intuizione di un gruppo di ragazzi e ragazze formato da Giordano Sangiorgi, Roberta Barberini, Daniele Scarazzati, Giampaolo Ricci e Cinzia Magnani.

I PREMI: MORGAN E GLI ALTRI

Questi i nomi degli artisti premiati in occasione della Notte Bianca del MEI – sabato 5 ottobre – in cui si esibiranno dal vivo nel Centro Storico di Faenza: a MORGAN il “Premio MEI alla carriera”, a GIOVANNI TRUPPI il “Premio Pimi 2019 come miglior artista indipendente”, a GINEVRA DI MARCO e CRISTINA DONÀ il “Premio Speciale MEI” per il loro progetto discografico, ai NEGRITA (nella foto sotto) il “Premio Radio Rai Live” per i loro 25 anni di carriera, ai VIITO il “Premio “MEI – Exitwell al miglior progetto indie”, a FULMINACCI il “Premio Giovani MEI – Exitwell per il miglior esordio indipendente dell’anno” e il “Premio Pivi per il miglior videoclip indipendente dell’anno”, ai MARLENE KUNTZ il “Premio Ciampi per i 30 anni di carriera”, a TREDICI PIETRO il “Premio Hip Hop Mei”, a MARGHERITA ZANIN il “Premio speciale Indie Music Like” in collaborazione con L’Altoparlante, a IT’S UP 2U! il “Premio MEI al miglior contest italiano”, ai MÒN il “Premio MEI – ExitWell al migliore gruppo indipendente 2019” e a IRENE GHIOTTO il Premio del Festival Anatomia Femminile.

Il MEI vuol dire anche concerti di qualità, all’insegna della migliore musica che il panorama artistico del nostro Paese offre attualmente, quindi non mancheranno diversi appuntamenti dal vivo ed esibizioni che animeranno il borgo faentino per tutto il weekend. Tra i performer confermati per il 5 ottobre ci sono anche : i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Roma I TRISTI, i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Taranto LE COSE IMPORTANTI, la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE, i cantautori ROSMY e MARCO DI NOIA, il rapper PELIGRO, i PANTA, gli STRIKE che presenteranno in anteprima la riedizione in vinile di “Scacco al Re” (Anfibio Records) e i vincitori Mei Superstage 2018 MARCONDIRO, MEZZAVERA, vincitrice di Lazio Sound, e lo straordinario duo pop classico contemporaneo Duo Bellavista & Soglia, talenti locali scoperti dal MEI.

IL PROGRAMMA DI SABATO E DOMENICA

SABATO 5 OTTOBRE

> Galleria della Molinella (Voltone della Molinella, 4)

Dalle ore 9.15 alle ore 18.15 Convegno Internazionale Digital Day a cura di Stefano Negrin e Giordano Sangiorgi. Sponsorizzato da Merlin Network e al supporto di WIN, Impala e NuovoImaie, saranno presenti diversi attori del Digital Music Business per conferenze, speed meeting e workshop. Apriranno per un saluto Andrea Miccichè (Presidente del Nuovo Imaie), Massimo Mezzetti e Gianni Cottafavi (Assessore alla Cultura e Dirigente Settore Spettacolo della Regione Emilia – Romagna), Lorenzo Sciarretta (Lazio Sounds – Regione Lazio), Lello Savonardo (Università Federico II Napoli – Stati Generali Musica Emergente), Andrea Minetto (Cultura Comune di Milano), Marco Staccioli (Festa della Musica in Europa in Italia per i suoi 25 anni), Andrè Cayot (Consulente musicale Ministero della Cultura Francese), Luca Fornari (Amministratore Delegato ATCL), Ferdinando Tozzi (Esperto Diritto d’Autore – Campania Music Commission), Fabio Dell’Aversana (Siedas), Enrico Capuano e Renato Marengo (Associazione Italiana Artisti), Giuseppe Marasco (Rete dei Festival e It Folk) e Massimo Della Pelle (Segreteria AudioCoop). E interverranno Dario Draštata (Associazione Discografia Indipendenti Balcani) e Maria Amato (Associazione Indipendenti Australia), Tom Deakin ( Direttore di Merlin), Sergio Cerutti (AFI), Mario Limongelli (PMI), Massimo Benini (Evolution), Alexandra Tonistastre (SonoSuite Spagna), Nuno Saravia (Presidente AMAEI), Jane Polubotko (Marketing Manager), Martina Bernardi e Eros Blanco (BMAT), Alessandro Pavanello (Associazione Indipendenti China), Sarah Johnston (FUGA), Henriette Heimdal (CD Baby), Paolo Pavanello (CEO di INRI / Metatron) e Kali Bradaford (Manager) e molti altri. Il convegno sarà coordinato da Stefano Negrin rappresentante di AudioCoop per l’Estero e all’interno di WIN, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti, che rappresenta il 40% del mercato mondiale.

Dalle 13.00 alle 13.30 Incontro intitolato “Il nuovo circuito di distribuzione digitale indipendente con il MEI e la Cupula” con Giordano Sangiorgi, Stefano Negrin, Enrico Capuano e Giuseppe Marasco.

Dalle ore 18.15 il cantautore romano, Edoardo De Angelis illustrerà il corso “Parole D’Autore” che si terrà al Liceo Classico Torricelli di Faenza, Lezione sulla canzone d’autore e sulla scrittura musicale. In Anteprima il documentario Operazione Lella: storia della più celebrata canzone d’autore romana che compie 50 anni. Interverranno il preside, i professori e gli studenti Liceo Torricelli-Ballardini.

Dalle ore 19.00 Rete dei Festival verso il 2020 con Massimo della Pelle e i Principali Rappresentanti della Rete dei Festival.

> Palazzo delle Esposizioni (Corso Giuseppe Mazzini, 92)

Apertura sabato dalle ore 9.30 alle ore 24.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Prima grande Fiera del Disco a cura di Music Day Roma e Fiera degli Strumenti Musicali a cura diCafim in collaborazione con Master Music che farà una vasta esposizione di strumenti musicali che verranno proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi e accessibili a tutti e Inaugurazione con Claudio Ricordi.

Ore 15.00 incontro con Classic Rock, Prog e Vinile e i propri lettori.

Ore 16.00 gli Strike, band ferrarese, presenteranno il loro storico disco “Scacco al re” per il trentesimo anniversario, realizzato in collaborazione con Anfibio Records in una special limited edition (vinile e cd), con copertina a colori e la versione integrale dei brani. Per l’occasione eseguiranno alcuni brani dal vivo in veste acustica, i classici del loro repertorio e anche un assaggio del nuovo album “Tutto da rifare” (Alka Record Label).

Ore 17.00 gli Alunni del Sole, storico gruppo napoletanoricordano uno dei loro fondatori, Paolo Morelli. “A canzuncella”, “Liù”, “L’aquilone”, “Concerto”, “Tarantè”, “Jenny”, sono solo alcuni dei successi degli Alunni del Sole, band che da Napoli seppe conquistare le classifiche italiane con la qualità e la novità della proposta artistica entrando nell’immaginario di più generazioni. Nel corso dell’incontro, presentato dal critico musicale Carmine Aymone, parteciperanno alcuni degli artisti presenti nell’album. A rendere ancora più suggestivo il tutto la proiezione di vecchi filmati d’archivio, montati per l’occasione. Durante l’incontro interverranno: Bruno Morelli, fratello di Paolo e fondatore del gruppo, Peppe Ponti, discografico, Claudio Niola, Manager, Dionix – La Pankina Krew, Dj Uncino, Renato Marengo e Franco del Prete, showman.

Ore 18.00 AIA – Associazione Italiana Artisti presieduta da Renato Marengo presenta il progetto Napule’s Power a cura di Renato Marengo, fondatore del movimento Napule’s Power, produttore artistico, autore Rai, scrittore e critico musicale e Lello Savonardo, docente di Comunicazione presso l’Università di Napoli Federico II, coordinatore dell’Osservatorio Giovani, musicista, autore del volume Bit Generation e di numerosi saggi sulla comunicazione. Intervengono gli artisti I Cantori di Carpinoe la cantautrice Francesca Fariello, tra i principali protagonisti del progetto Startup Music Lab dell’Università di Napoli Federico II.

Ore 19.00 esibizioni live di Rosmy, Franco J Marino, Violè Blanc, Tommaso Tam, Century Light, The Crowsroads, Tacabanda eQuarto Stato.

> Sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale (Piazza del Popolo, 31/c)

Dalle ore 14.00 Forum del giornalismo musicale a cura di Enrico Deregibus, dedicato quest’anno al giornalista Mario De Luigi. Due giorni diretti da Enrico Deregibus, che anche in questa quarta edizione vedrà giornalisti provenienti da tutte le fonti di informazione (principali testate, webzine, blog, radio, tv e new media) confrontarsi su tematiche e dibattiti legate al mercato discografico italiano. In programma lezioni e workshop con le cantautrici Ginevra di Marco e Cristina Donà; Vincenzo Cimino, musicista e membro commissione cultura Ordine dei giornalisti; Federico Durante, direttore di Billboard; Cinzia Fiorato, caposervizio e conduttrice TG1; Marco Mangiarotti, critico musicale, già vicedirettore de “Il Giorno” e Vincenzo Martorella, critico musicale.

> Sala Gialla del Comune di Faenza

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 MEI Music Lab workshop sull’industria musicale con Giuliano Biasin (Esibirsi in Regola), Massimo Benini(Edizioni e Diritto D’autore), Fabio Gallo (Promozione Radiofonica), Daniela Esposito (Ufficio Stampa).

> Salone delle Bandiere della Residenza Municipale (Piazza del Popolo, 31/c)

Ore 15.00: il Mei e Porfirio Rubirosa celebrano Piero Ciampi. In vista del 40° anniversario della morte del primo grande cantautore indipendente italiano, il Meeting delle Etichette Indipendenti e il performer veneto ne celebrano la figura artistica assieme a numerosi ospiti. Fra gli altri, Massimiliano Mangonie Antonio Vivaldi, rispettivamente Presidente dell’associazione Premio Ciampi e Presidente della relativa giuria, Marcello Micci e Pino Pavone.

I Marlene Kuntz ritireranno ilPremio Ciampi per i 30 anni di carriera.

Ore 16.00 La settima edizione della Targa Mei Musicletter, premio nazionale destinato al giornalismo musicale sul web, ideato dal blogger e critico musicaleLuca D’Ambrosio con il supporto del MEI, vede per la prima volta vincitori due importanti realtà italiane della Rete in tema di informazione musicale e culturale: Deer Waves (“Miglior sito web”) e Pensierosecondario di Stefano Solventi (“Miglior blog personale”). Il Premio Speciale Targa Mei Musicletter, riservato quest’anno al “Miglior documentario musicale”, va invece a “Noi siamo Afterhours” di Giorgio Testi.

LA NOTTE BIANCA MEI 2019 LIVE

> Corona Cocktail Plaza (Piazza Martiri della Libertà)

Falla Girare con i Festival aderenti al circuito Rete dei Festival: Karel Music Expò, Irene Lombardi (Premio Bruno Bottiroli), Disco Zodiac (Incisioni), Il Solito Dandy (Il Meeting Mare), La Luna (EdicolAcustica), Ilaria Allegri e Luca Carrubba (Cultural’mente Indipendente), BAOBAB (Pagella Non Solo Rock), Hotel Monroe (Rock Targato Italia), Grace N Kaos e Giovi & Massimo Francescon Band (Voci per la Libertà), Cane sulla luna (Premio InediTO Colline di Torino), Lift (Roccalling), Erica Salvetti (Varigotti Festival), Cieli Neri sopra Torino (Orzorock), Humus (Upload), Acid Brew (Classic Rock Contest). Esibizione di Matteo Costanzo e intervento di It’s Up 2 You (Premio MEI al miglior contest italiano) con Bouganville, Pierniente, Cori, Portnoy, Nò Me.

Special Guest: Fulminacci (Premio Giovani Mei – Exitwell e Premio PIVI per il miglior video indipendente dell’anno), Mòn (Premio MEI – ExitWell al migliore gruppo indipendente 2019), Peligro. Conducono: Radio Flyweb,Exitwell e It’s Up 2 You

> Prometeo (Vicolo Pasolini, 6)

Dalle ore 18.00 speciale Materiale Resistente 2.0 dedicato al partigiano calciatore faentinoBruno Neri: Compagnia Daltrocanto, Radio Babylon, Bandabastarda, Maleducazione Alcolica, Nuju, Sine Frontera e altri. Conduce Samuele Marchi del Il Buonsenso Faenza.

> Piazza del Popolo, dalle ore 19.30

SpaccailSilenzio, Duo Bellavista & Soglia, Deschema, Mezzavera Le Cose Importanti (vincitori del Concerto del Primo Maggio di Taranto), I Tristi (vincitori del Concerto del Primo Maggio di Roma), Tredici Pietro (Premio Hip Hop Mei) Morgan (Premio MEI alla carriera), Negrita (Premio Radio Rai Live). Conduce Lorenzo Baglioni in collaborazione con Radio Bruno.

> Teatro Masini (Piazza Nenni) dalle ore 19.30

In apertura Margherita Zanin vincitrice Premio Indie Music Like 2019 per il disco “Distanza in Stanza” e Irene Ghiotto, per il Festival di Anatomia Femminile premiate da Michele Monina.

Premio dei Premi, contest tra i vincitori dei festival dedicati ai cantautori scomparsi, dedicato quest’anno a Domenico Modugno: Francesca Incudine(Premio Bianca D’ Aponte), Giacomo Rossetti (Premio Pierangelo Bertoli), Apice (Premio De Andrè), Micaela Tempesta (Premio Bindi), Estro (Premio Pigro omaggio a Ivan Graziani) Valentina Balestrieri (Premio Anacapri Bruno Lauzi), Folk n’ Roll (Gran Premio Manente), Chiara Effe (Premio Mario Panseri), Frigo (Premio Ciampi).

Ospiti: Riccardo Sinigallia (“Ciao cuore” eletto “Miglior disco” del 2018),Giovanni Truppi (Premio PIMI 2019), Cristina Donà e Ginevra di Marco (Premio “Speciale MEI” per il loro nuovo progetto). Conducono Roberta Giallo e Enrico De Regibus. Diretta da Radio Popolare.

> Chiesa Santa Maria Dell’ Angelo (via Santa Maria dell’Angelo, 19) ore 18.30 Concerto di Giuseppina Torre: “Life Book”.

> Museo Carlo Zauli (Via della Croce, 6) alle ore 21.00 Concerto di Marco Di Noia: Elettro Acqua 3D live.

> Nove100 Caffè (Corso Giuseppe Mazzini, 69/a) dalle ore 21.00 Live set di Féfe(T-Recs Music), Aneese (T-Recs Music), Stefano Gurioli (Kate Mgmt) e Sgominare L’Impuro (Kate Management)

> Il Punto Goloso (Corso Domenico Baccarini 5/A) dalle ore 21.00 Francesco, Leonardo e Mariasole Chiari in “Come una specie di sorriso”. Omaggio a Fabrizio De André.

> Spider (Via Renaccio, 9) dalle ore 21.00 Tecno&House Historycon D.J. Masterfire (out) e D.J Riki&Lume (in).

> Osteria della Sghisa (Via Giuseppe Maria Emiliani n 4) dalle ore 21.00 Materiali Musicali and Friends a cura diMarco Mori con Gaia Tenti, Alessandro Bellati, Martina Maggi, Marcondiro, Giuseppe Anastasi, Cesare Isernia, Enrico Zambelli, Domenico Barbera, Malavoglia, Capitolo 21, RadioLondra, Deschema e Trio Kaos.

> ‘O Fiore Mio Hub (Via Ponte Romano, 1) dalle ore 21.00 Animazione musicale.

> Piadineria La Sociale (Via Ugolino D’Azzo Ubaldini 13) dalle ore 21.00 Live conUgo Fagioli.

> The Ale House Store (Corso Mazzini n 39) dalle ore 21.00 Italian Blues live: Tolo Marton, Rita Girelli e Fabio Sorti.

> Cavalerizza (Piazza Dante) dalle ore 21.00 Dj set e Raduno Teen a cura di BOF.

> Parrocchia San Francesco (chiostro della chiesa) – Nei giorni degli scioperi globali per la crisi climatica di Friday for Future a Faenza nasce la Musiconferenza uno spettacolo tra rock e scienza. Il turbamento per gli scenari futuri per il nostro pianeta e la speranza per le nuove possibilità che potrebbero rivoluzionare la società in senso ecologico hanno ispirato i MoMa che con il loro linguaggio musicale e poetico raccontano le loro emozioni davanti al Climate Change. Al loro fianco Vittorio Marletto uno scienziato del clima con la passione della musica e i ragazzi del gruppo Friday for Future Faenza. Le informazioni e i dati scientifici salgono a bordo della musica e della poesia per arrivare al cuore delle persone.

DOMENICA 6 OTTOBRE GRANDE CHIUSURA MEI25

> Sala Gialla del Comune di Faenza dalle ore 10.00 alle ore 17.00

MEI Music Lab: Workshop “It’s up 2U! Mettersi in gioco nell’epoca dei social” con Emanuele Binelli e Sara Iacovo; “Il metodo FBFS – Floor Barre For Singer” per cantanti e performer” con Deborah Bontempi; “La Produzione Musicale nell’era digitale” di Max Monti e Pakkio Sanse Danila Satragno presenta “Tu sei la tua voce”.Corona Cocktail Plaza (Piazza Martiri Della Libertà).

> Spazio Corona (Piazza Martiri Della Libertà) dalle ore 15.00

Falla Girare con i Festival aderenti al circuito Rete dei Festival: SALE, Luca Guidi ( Voci di Corridoio), Lorenzo Lepore (Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore), Comelinchiostro, Galil3o (Spaghetti Unplugged – Indiefussione), Fattori Recessivi (Lennon Festival), Granja (Trinancia Green Festival), HandLogic (Farci Sentire Festival), Vincenzo Sammartino (WOW!CSA 2019 di Music Academy) e Domenico Barbera (Music Village). Ermanno Croce, Vicenza Rock, Acqua e Vino. Esibizione di Viola Thian e Manica.

con i Festival aderenti al circuito Rete dei Festival: Voci di Corridoio), (Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore), (Spaghetti Unplugged – Indiefussione), (Farci Sentire Festival), (WOW!CSA 2019 di Music Academy) Esibizione di Finale Superstage con l’esibizione delle band finaliste : Diplomatico e il Collettivo NincoNanco, ABC Positive + , Olivia e Praino e assegnazione del Premio Freak Antoni consegnato da Oderso Rubini.

l’esibizione delle band finaliste e assegnazione del consegnato da Giovani Talenti della Terra di Romagna (il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna) esibizione di: Balto, Argento, OOTB, Rosaspina, Silki e Lucertole.

(il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna) Conducono: Radio Flyweb, Exitwell e It’s Up 2 You

Finale Superstage

Giovani Talenti della Terra di Romagna (il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna): Balto, Argento, OOTB, Rosaspina, Silk e Le Lucertole.

> Palazzo Esposizioni (Corso Giuseppe Mazzini, n 92) dalle ore 15.00: Esibizioni live di Andrea Seffusatti, Next Generation, Daniele Burba (Voci D’Oro), Stefano Ronchi e Elisa Zigliara (Voci D’Oro), Ground Control, Plainn, Alan Spicy, All Broken 29, Ozionà e AnimaD, Antonio Stragapede “Onda Storia di Uomini e Chitarre”.

> Piazza del Popolo dalle 16.00 alle 19.00: Red&Blue e Network Ustation, il premio Mei25 per i 5 anni di Uniweb Tour insieme a Web Radio Si esibiranno: PEDROEQEI3, Zendar Off, Paul Pedana, Mosè Santamaria, Cortellino, Samuele Pronto (vincitore DeeJay On Stage 2019), Kram, Edro Mania, Alex Castelli, Abate, Filippo Perbelli, Cristallo, Steet Clerk, Petra Magoni, Paolo Benvegnu e Nicholas Ciufferi in “I Racconti delle Nebbie”.

> Galleria della Molinella

Ore 15.00 Premiazione della 13° edizione del PIVI, Premio Italiano Videoclip Indipendente, coordinata dal MEI con Fabrizio Galassi e Riccardo de Stefano, in collaborazione con Biennale MArteLive – Sezione Videoclip. Verrà premiato per il Miglior Videoclip Indipendente dell’Anno a Fulminacci con “La Vita Veramente” e per il Miglior Video Emergente Greta con “Mrs Ayala” e verranno premiati da Stefania Tschantret titolare di Oblivion Production.

Ore 16.00 Premiazione Concorso Un racconto in pentagramma 2019, Il concorso per racconti sulla musica in cinque righe “Quella volta al concerto”a cura dello scrittore Cristiano Cavina.

Ore 17.00 Presentazione del Progetto “One Guitar” cover di un brano dell’artista cult americano Wille Nile è stata rivisitata dalla band romana dei Mardi Gras per farne un singolo benefico con tutti i proventi destinati alla Light of Day Foundation che si occupa di raccogliere fondi per la lotta al Parkinson.

> Fmarket (Piazza della Libertà, 21/A) dalle ore 19.00 Show Cooking: I Love Noise Market sono una rock band capitanata dalla cantante Nicky Genovese e dal batterista Marco Gajo. Il loro è un big show senza compromessi, fatto di passione, sudore ed anima, dove si racconta la straordinaria avventura della musica internazionale. Con una chitarra, una batteria, una voce femminile calda e graffiante, i Love Noise Market fanno viaggiare nella storia del classic rock, del grunge e dell’alternative internazionale attraverso arrangiamenti particolari, medley, ed una grande ricerca sonora.

> Museo Carlo Zauli

Ore 18.00 Conferenza di Franco Masotti per la Scuola di Musica Sarti.

Dalle 20.30 La terza edizione di Ossessioni. La serata sarà incentrata sulla figura di Morton Feldman. Un concerto di musica contemporanea di grande valore culturale per flauto e pianoforte con Vanni Montanarie Matteo Ramon Arevalos.

> Piazza del Popolo Sabato 5/Domenica 6

Mostra Mercato dell’editoria Musicale e presentazioni di libri a tema in collaborazione con Goodfellas e Interno 4 .

dell’editoria Musicale e presentazioni di libri a tema in collaborazione con e . Not(te) di Magiamercatino di artigianato artistico a tema musicale arti preziose non immaginate o solo dimenticate. Laboratori, dimostrazioni sul posto, area relax.

Tutto il programma su: http://meiweb.it/2019/09/27/ecco-il-programma-del-mei25/