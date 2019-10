Ravenna, inaugura alla biblioteca Terzo Casadio ciclo di incontri su cultura e politica

Da patrimonio in termini di memoria storica di una comunità e di un partito a bene a disposizione della collettività. Sarà innanzitutto questo la biblioteca Terzo Casadio che inaugura nella sede ospitata dal circolo Pd di Porto Fuori in via Staggi martedì 8 ottobre alle 20.30 la prima stagione di incontri pubblici.

“Vogliamo essere uno spazio a disposizione della comunità, visto che a Porto Fuori abbiamo ormai molti servizi, ma non una biblioteca. – dice Dario Bartoletti uno degli animatori del progetto -La biblioteca, nata sulla base di libri e pubblicazioni che la sezione del PCI aveva conservato nel corso degli anni, rappresenta una fotografia di cosa leggevano i comunisti nel Novecento e soprattutto dell’impostazione togliattiana del partito rispetto al tema della cultura e della formazione degli iscritti. Qui c’era fame di conoscenza, il sapere era un bisogno vero per persone che spesso non avevano avuto la possibilità di studiare e di questo soffrivano.”

Ecco allora che il partito mandava a tutte le sezioni ovviamente a loro spese, pubblicazioni periodiche come La Rinascita (e qui è conservata una copia originale del primo numero, del 1944), testi di “indottrinamento” sui principali temi di attualità, e poi ci sono Marx, Gramsci, Berlinguer, Lenin, perfino Mao, non manca nessuno sugli scaffali. Titoli che un tempo erano comuni in tante case e sezioni ma che spesso sono finiti in soffitta, se non al macero qui invece sono stati conservati e oggi catalogati. Ma non mancano nemmeno Dante, Manzoni, Moravia, Pasolini ed anche riferimenti alla chiesa cattolica. Vangeli e Concilio Vaticano II.

È presente inoltre una delle prime collane tascabili , datata 1949, del nostro Paese. La biblioteca non è solo questo, ed accanto al catalogo “storico” se ne è affiancato uno più attuale, sempre a carattere storico politico, frutto di donazione di privati cittadini o istituti. La Terzo Casadio è infatti ora parte della rete bibliotecaria della Romagna e di San Marino. Lo spazio è aperto il lunedì pomeriggio e il martedì mattina sia per il prestito che per la consultazione e ospiterà una serie di incontri ed eventi.

A inaugurare questo nuovo spazio di cultura anche politica ci sarà il presidente dell’Università per Adulti Bosi Maramotti Guido Ceroni con lo scrittore Eraldo Baldini che parlerà dei suoi saggi sulle leggende di mare e sui terremoti in Romagna,

Seguiranno il 7 novembre gli storici Alessandro Luparini e Mauro Mazzotti che ci parleranno della caduta del muro di Berlino a 30 anni dall’avvenimento, Guido Ceroni, Patrizia Bianchetti e Decimo Triossi il 3 dicembre ci racconteranno le battaglie partigiane a 75 anni dalla liberaazione di Ravenna, e ancora il 14 gennaio “Zaccagnini e Ravenna” con gli autori l’on. Preda e Giuseppe Masetti, 6 febbraio riparliamo di Porto Fuori con “Fra Ravenna e il mare”, saranno con noi l’autrice Patrizia Bianchetti e Matteo Cavezzali scrittore, a marzo una lezione sul ruolo della biblioteche di vicinato e infine a chiusura di questo ciclo si parla di servizi segreti nella nostra storia con Alberto Pagani che presenterà anche il suo recente libro “Manuale di intelligence e servizi segreti” assieme allo scrittore Nevio Galeati e lo storico Andrea Baravelli.