Una stagione di storie alla biblioteca Terzo Casadio a Porto Fuori: si comincia con Eraldo Baldini

Prende il via l’8 ottobre una serie di incontri alla biblioteca Terzo Casadio a Porto Fuori. La biblioteca è luogo di memoria storica di una comunità costruita a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, uno spazio a servizio della collettività. Ad inaugurare questo nuovo spazio di cultura anche politica ci sarà il presidente dell’Università per Adulti Bosi Maramotti Guido Ceroni con lo scrittore Eraldo Baldini che parlerà dei suoi saggi sulle leggende di mare e sui terremoti in Romagna (martedì 8 ottobre alle 20.30).

Seguiranno il 7 novembre gli storici Alessandro Luparini e Mauro Mazzotti che parleranno della caduta del muro di Berlino a 30 anni dall’avvenimento, Guido Ceroni, Patrizia Bianchetti e Decimo Triossi il 3 dicembre racconteranno le battaglie partigiane a 75 anni dalla liberazione di Ravenna, e ancora il 14 gennaio “Zaccagnini e Ravenna” con gli autori l’on. Preda e Giuseppe Masetti, mentre il 6 febbraio si parlerà di Porto Fuori con “Fra Ravenna e il mare”, con l’autrice Patrizia Bianchetti e Matteo Cavezzali scrittore; a marzo una lezione sul ruolo della biblioteche di vicinato e infine a chiusura di questo ciclo si parlerà di servizi segreti nella nostra storia con Alberto Pagani che presenterà anche il suo recente libro “Manuale di intelligence e servizi segreti” assieme allo scrittore Nevio Galeati e allo storico Andrea Baravelli.