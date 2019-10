In occasione di RavennaMosaico 2019, VI Biennale del Mosaico Contemporaneo, il Museo Diocesano di Faenza, in collaborazione con il Comune di Ravenna e il Comune di Faenza, propone nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza una mostra antologica sull’opera di Marco De Luca, La Pietra e il Silicio. De Luca è un artista tra i massimi esponenti della tradizione musiva ravennate contemporanea. Nelle sue opere propone trame delicatissime, addizioni e al tempo stesso sottrazioni di tessere, nelle quali l’arte del mosaico si manifesta come profonda esperienza di luce. Rinunciando alla figurazione e costringendo lo spettatore a un esercizio di sguardo mentale, tutto interiore, egli dona la visione. Il rumore della pioggia si solidifica, la poesia diviene solenne architettura. In mostra è disponibile il catalogo con testi critici di Giovanni Gardini e Luca Maggio.

L’inaugurazione è avvenuta sabato 5 ottobre e la mostra resterà aperta fino al 9 novembre con questi orari: martedì 10.30 – 12.30; venerdì 16.30 – 18.30; sabato 10 – 12.30, 16.30 – 18.30 / Ingresso libero / Info: www.museodiocesanofaenza.it