Laura Pausini annuncia il concerto per i 25 anni di carriera: a Faenza il 2 settembre 2020

Laura Pausini ha svelato via social dove e quando si terrà il concerto per festeggiare i 25 anni di carriera: sarà a Faenza, il 5 settembre 2020.

“Dalle 21 a mezzanotte, “solo per soci fanclub”. “Ogni 5 del mese vi dirò qualcosa in più. Da oggi avete tutto il tempo per organizzarvi… Non potete mancare!” ha scritto l’artista, amatissima in tutto il mondo ed originaria di Solarolo.

E tanto è bastato per scatenare i suoi fedelissimi follower che già, via social, assicurano che non mancheranno.