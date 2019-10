Unione. Anche a Bagnacavallo arriva “ANG inRadio” dedicata ai giovani

Diminuire la distanza tra le istituzioni centrali ed il territorio. Informare e ascoltare i giovani. Favorire partecipazione ed inclusione. Punto di riferimento per i giovani che vogliono avvicinarsi alle opportunità dei Programmi Europei. Questi gli obiettivi cardine del primo network radiofonico digitale istituzionale “ANG inRadio”, presente in gran parte del territorio nazionale, realizzato grazie al finanziamento dall’Agenzia Nazionale per i Giovani – l’ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi europei rivolti ai giovani – nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

«Sarà un presidio dell’Agenzia sul territorio. La partecipazione giovanile, anche attraverso la radio, può avere un impatto sul cambiamento sociale. Noi ci crediamo!» così Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, in visita venerdì 4 ottobre a Bagnacavallo.

Ad aggiudicarsi il bando sono state l’associazione Meltin’Bo che ha aperto la sua stazione all’interno del Bar di fronte l’Università di Bologna, la cooperativa Villaggio del fanciullo a San Donato un luogo di aggregazione giovanile all’interno del quale hanno realizzato una sala di registrazione grazie al finanziamento, l’associazione Scambieuropei molto attiva nell’ambito del Programma Erasmus+, l’associazione Zoo Palco in uno spazio in disuso ristrutturato e riqualificato da loro e l’associazione Sonora Social Club a Bagnacavallo. Queste realtà coinvolgeranno direttamente 114 ragazzi e puntano a raggiungere 15mila loro coetanei, coinvolgerli e influenzarli sulle tematiche del cambiamento sociale, dell’inclusione, della dispersione scolastica e della partecipazione attiva.