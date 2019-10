Lugo. Una conferenza di geopolitica con Lucio Caracciolo

Mercoledì 9 ottobre alle 18 Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, sarà ospite dell’Università per adulti di Lugo, nella sala convegni della Fondazione Cassa-Monte di Lugo, in via Manfredi 10.

Per l’occasione Caracciolo parteciperà all’incontro dal titolo “Il fattore umano”, nome dell’ultimo volume della rivista di geopolitica. In questo volume Limes prova a mettere a nudo i propri strumenti, la propria idea di geopolitica, partendo dall’assioma che sia il fattore umano l’elemento primo a cui bisogna rivolgere l’indagine. La dinamica storica è, in quanto tale, dinamica umana dispiegata nello spazio e nel tempo. A esserne motore sono dunque gli uomini e le collettività in cui sono organizzati. Qualsiasi forma una comunità vesta, il suo impatto risulterà sempre decisivo nell’orientamento di scelte e ambizioni della prassi geopolitica.

L’intervento del direttore Caracciolo sarà seguito il 16 novembre, dalla conferenza del professor Demostenes Floros, che parlerà di “Unione Europea tra europeisti e sovranisti”. Il ciclo di politica internazionale viene chiuso il 30 novembre dal professor Francesco Galofaro con un argomento “informatico”: “Sovranità algoritmica: sviluppo tecnologico e nuove forme di conflitto”.

Caracciolo, giornalista e docente, dal 1986 al 1995 ha diretto MicroMega ed è uno dei maggiori esperti italiani in geopolitica. È inoltre professore di Studi strategici presso l’università Luiss di Roma e di Geopolitica presso l’università San Raffaele di Milano.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 900197 o scrivere alla mail segreteria@unilugo.it. L’iniziativa, a ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Lugo.