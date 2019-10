Lugo. Incontri con gli autori in biblioteca per “Thriller d’autunno”

Tre nuovi appuntamenti nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Nei venerdì 11 e 18 ottobre e 15 novembre la sala Codazzi della biblioteca ospita la rassegna letteraria “Thriller d’autunno”, che ospiterà alcuni scrittori italiani rappresentativi di questo genere letterario per scoprire insieme a loro e alle trame dei loro romanzi il segreto di un thriller di successo.

Primo appuntamento venerdì 11 ottobre con Marco Buticchi che dialogherà con Riccardo Rotondi. Buticchi, laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, ha lavorato per diversi anni come Trader Petrolifero presso una multinazionale.

Agli inizi degli anni ‘90 ha pubblicato e distribuito a sue spese due romanzi: Il Cuore del Profeta e L’Ordine irreversibile, ottenendo un incredibile successo. Nel 1995 è decisivo l’incontro con l’editore Spagnol, grande scopritore di talenti; nel 1997 esce il primo romanzo Le Pietre della Luna, nella collana “I Maestri dell’Avventura” di Longanesi, vendendo 250mila copie vendute in Italia e all’estero. Ogni suo romanzo è oggi considerato un “Long Seller”, l’autore ha ormai raggiunto il traguardo del milione di copie vendute.

Venerdì 18 ottobre sarà ospite Letizia Triches, docente e storica dell’arte. Ha pubblicato numerosi saggi sulle riviste Prometeo e Cahiers d’art.

È autrice di vari racconti di genere giallo-noir, ha vinto la prima edizione del Premio Chiara, sezione inediti, ed è stata semifinalista al Premio Scerbanenco. Con la Newton Compton ha pubblicato Il giallo di Ponte Vecchio, Quel brutto delitto di Campo de’ Fiori, I delitti della laguna e Giallo all’ombra del vulcano, che hanno tutti come protagonista il restauratore fiorentino Giuliano Neri. Dialoga con l’autrice Paola Novara.

Venerdì 15 novembre ultimo appuntamento con Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, nel corso della sua carriera ha pubblicato romanzi per Mondadori, Castelvecchi, Einaudi e un ciclo di guide ai misteri della città di Bologna per Newton&Compton.

Tra il 2014 e il 2015 ha collaborato con la Walt Disney Company come consulente creativa. Dal 2012 collabora alla serie “Dylan Dog” di Sergio Bonelli Editore. È vincitrice di vari premi letterari, tra cui il Gran Giallo città di Cattolica e il Nebbia Gialla. È tra i protagonisti di Italian Noir, il documentario prodotto dalla Bbc sul thriller italiano. I suoi libri sono accolti con favore dalla critica e dal pubblico e sono pubblicati in vari Paesi, tra cui Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Dialoga con l’autrice la direttrice della biblioteca di Lugo, Luciana Cumino.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 17.30. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” alla mail trisi@comune.lugo.ra.it o contattare il numero 0545 38568.