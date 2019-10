Eraldo Baldini presenta il suo romanzo, “La palude dei fuochi erranti”, a San Pancrazio di Russi

Eraldo Baldini presenta per la prima volta il suo romanzo, “La palude dei fuochi erranti”, edito da Rizzoli, giovedì 10 ottobre a San Pancrazio, nel locale Museo Etnografico. Non è la prima volta che capita questa “anteprima”, e non è una scelta casuale, dice lo scrittore nella sua pagina Facebook.

“Perché San Pancrazio, paese di circa duemila anime nella campagna del comune di Russi, è il posto in cui sono nato e a lungo vissuto. È là dove sono cresciuto, dove ho imparato a leggere e scrivere, dove si sono formate le mie emozioni e il mio immaginario; là dove ho ancora tanti amici e luoghi del cuore. Là dove dormono i miei morti e dove ogni angolo mi parla. È il “mio” posto. Farò decine e decine di presentazioni, magari più affollate e riuscite, ma questa, come sempre, avrà un sapore molto speciale. Attendo con affetto chi vorrà condividere questo sapore con me.”

L’appuntamento è per le ore 21.00 nel Museo della Vita Contadina, in Via XVII Novembre 2/a.