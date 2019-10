Lugo, a “I vènar de Tônd” la commedia dialettale degli Amici del Teatro di Cassanigo

Continuano le commedie dialettali della rassegna “I vènar de Tônd”, nella sala polivalente del centro sociale “Il Tondo” di Lugo, in via Lumagni 32. Venerdì 11 ottobre alle 21 andranno in scena gli Amici del teatro di Cassanigo con Tot met a Casanigh, tre atti di Bruno Marescalchi con la regia di Alfonso Nadiani.

La rassegna prosegue fino al 20 dicembre con altri dieci spettacoli. Il biglietto per una commedia costa 10 euro (8 euro per i soci del Tondo) e può essere acquistato tutti i venerdì degli spettacoli dalle 17.30 al centro sociale “Il Tondo”. Si accettano anche prenotazioni telefoniche. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0545 25661 o 0545 900716.

La rassegna è organizzata dal Gad Città di Lugo in collaborazione con il centro sociale “Il Tondo”, con il patrocinio del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.