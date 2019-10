Lugo nell’itinerario di Ravenna Città Aperta, per scoprire l’architettura contemporanea

Lugo partecipa a “Ravenna Città Aperta”, l’iniziativa che propone dall’11 al 13 ottobre 2019 incontri e visite all’architettura contemporanea in diversi comuni della provincia di Ravenna, guidati da progettisti.

L’iniziativa prevede diversi itinerari ogni giorno, che collegano differenti edifici. Lugo è coinvolta nell’itinerario 7 di domenica 13 ottobre. Il ritrovo è alle 9.45 presso la sede della Madel Head Office di Cotignola (via Torricelli 3). L’inizio della visita guidata, tenuta da Davide Randi, è alle 10. Nel corso dell’appuntamento sarà possibile visitare la mostra sul progetto di ampliamento “Madel Oval Office”. Alle 11 ci si sposta a Bagnacavallo alla Casa Ghr (via Guarno 27) per la visita con lo studio tecnico Calderoni Manetti. Ultima tappa dell’itinerario, alle 12, è Randi Creazioni di Lugo (via Quarantola 64) con la visita guidata dell’architetto Chiara Preti.

Il progetto “Città aperta” prevede l’apertura e la visita gratuita di una selezione di edifici contemporanei, individuati per peculiarità architettoniche e ruolo sociale. La visita sarà accompagnata dal progettista e dal committente dell’opera per permettere ai visitatori di comprendere la realtà costruita circostante.

Per questa iniziativa è riconosciuto un credito formativo professionale per architetti per ogni visita. Per iscrizioni visitare il sito www.casabellaformazione.it. Il sito ufficiale dell’evento è cittaaperte.it, dove è riportato il programma ed è possibile avere maggiori informazioni su progettisti e progetti.

Ravenna Città Aperta è promosso da Pro Viaggi Architettura e Casabella Formazione, con il patrocinio della Provincia di Ravenna e dei Comuni di Ravenna, Lugo, Cotignola e Faenza, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ravenna.