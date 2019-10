Ravenna, “Intrigo a Micropolis – Le avventure di Josef K.” ecco il nuovo romanzo di Giuseppe Musca

Si intitola “Intrigo a Micropolis – Le avventure di Josef K.” il nuovo libro di Giuseppe Musca che in questi giorni è arrivato in libreria. Dopo i precedenti (“La stanza del Tesoro” e “Mani sulla città”) che trattavano soprattutto le vicende pubbliche – economiche, politiche e giudiziarie – che nel tempo hanno coinvolto l’autore, ora ci troviamo in presenza di un romanzo vero e proprio, a sfondo politico-giudiziario. Una trama che ruota intorno ad una città immaginaria, alle maschere e ai volti che la popolano, ai loro peccati e ai loro segreti.

Nella presentazione si legge: “Una satira, di sapore pirandelliano, che gioca sulla doppiezza della città, dei suoi abitanti e del protagonista, Josef K, che ha lo stesso nome del protagonista de “Il Processo”, il romanzo di Frank Kafka che narra le vicende di un cittadino inquisito, processato, condannato e giustiziato senza che gli sia mai stato rivelato di cosa lo si accusasse. K. è stato arruolato dalla “Catena”, una misteriosa setta politica russa, per compiere una serie di azioni spionistiche e politico-affaristiche in Italia e in molti paesi esteri. Questo lo porterà a interagire con molti personaggi a partire da alcuni notabili di Micropolis di cui svelerà segrete vicende e l’origine di molte fortune. Una storia che intreccia fatti locali con trame nazionali e internazionali incuriosendo e avvincendo.”

Giuseppe Musca, è nato a Palermo e ha vissuto a Ravenna. Sposato, tre figli, un nipotino. Per SBC Edizioni ha già pubblicato “La stanza del Tesoro” e “Mani sulla città, la strana storia del dottor M”. Giuseppe Musca è stato segretario provinciale del PSI negli anni di Craxi e Vice Sindaco di Ravenna. Ritiratosi dalla vita politica ha intrapreso l’attività di imprenditore ed è stato coinvolto in diverse inchieste. Il 24 settembre 2018 Giuseppe Musca è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta a 10 anni e 6 mesi di carcere.

Giuseppe Musca – INTRIGO A MICROPOLIS – SBC Edizioni, Pagg. 190, Euro 16