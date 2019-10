Castiglione di Ravenna: una serata dedicata a Sandro Pertini

Si terrà sabato 12 ottobre alla sala Tamerice in via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna una serata interamente dedicata a Sandro Pertini, il Presidente più amato dagli italiani. A organizzarla l’assessorato al Decentramento del Comune, in collaborazione con l’associazione di volontariato cultura e solidarietà CO-META.

A 35 anni dalla visita a Ravenna (28 ottobre 1984), il consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna decide di ricordare la figura di Pertini attraverso un percorso fotografico, di letture e di canzoni dal vivo. Un viaggio che inizia dagli anni giovanili di Pertini ed arriva alla presidenza, passando attraverso le dure lotte contro il fascismo, la lunghissima detenzione, le battaglie partigiane e la trionfale carriera politica dopo la Liberazione.

Alla proiezione di immagini d’epoca, commentate dalla giornalista e storica Patrizia Rossetti, si alterneranno momenti musicali con Priscilla Casadei e letture tratte da lettere e discorsi di Pertini a cura di Anna Rita di Murro. Parteciperà l’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini.