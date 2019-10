A Cervia prima giornata della scuola diffusa con il progetto Fill the GAP

Sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle 13 ai Magazzini del Sale di Cervia si terrà la prima Giornata della scuola diffusa, nell’ambito di Fill the GAP!, progetto per potenziare la rete a supporto della genitorialità promosso dall’Istituto Comprensivo I di Cervia in collaborazione con il Centro Risorse Educative e Sociali del Comune di Cervia. Questo primo appuntamento annuale del progetto riassumerà i risultati delle iniziative didattiche svolte durante l’anno scolastico 2018-2019. Aprirà l’incontro l’Assessore Michela Brunelli e seguiranno i contributi dei partner che a vario titolo hanno contribuito al progetto con attività e percorsi.

All’interno dei Magazzini sarà allestita inoltre una mostra con le immagini e gli elaborati prodotti in questo primo anno di attività e al termine della mattinata sarà possibile partecipare a laboratori creativi e musicali rivolti ai bambini.

Selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il progetto Fill the GAP!, iniziato a ottobre 2018, ha una durata di 36 mesi e coinvolge 9 scuole dell’infanzia e 3 servizi 0-3 del Comune di Cervia attraverso laboratori linguistici, psicomotori e musicali per i bambini, da realizzare in orario scolastico, per potenziare i processi interpersonali e lo sviluppo di comportamenti resilienti. Nel 3 anni scolastici previsti, Fil the GAP! si pone la grande sfida di potenziare il supporto alle famiglie e favorire un clima di fiducia.

Percorsi di in-formazione e sportelli d’ascolto, con impronta aggregativa di mutuo aiuto, e una combinazione di seminari e laboratori di carattere educativo, ludico e informativo, che avranno l’obiettivo di rafforzare i legami tra i bambini e la comunità educante, formata da famiglie, professionisti del mondo della scuola, dell’educazione, e operatori in ambito sociale e clinico. Punto di forza del progetto è infatti una rete di enti e associazioni sul territorio, che mette a disposizione le proprie competenze in un sistema di risorse condivise.

Il partenariato, coordinato dall’Istituto Comprensivo Statale n. 1 comprende: il Centro Risorse Educative e Sociali del Comune di Cervia, il Comprensivo Statale n. 2, il Comprensivo Statale n. 3, Cerviamusica Associazione Musicale, Il cavallino a dondolo, la Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, l’Associazione Dalla parte dei minori, la cooperativa Atlantide, la Pro Loco di Castiglione di Cervia e l’IRESS.