Al via la 3^ edizione di “IMAGinACTION” a Ravenna: lunga fila fuori dal Teatro Alighieri

Si apre oggi, venerdì 11 ottobre la terza edizione di “IMAGinACTION”, il festival internazionale del videoclip che si svolge al Teatro Alighieri di Ravenna fino a domenica 13 ottobre, con ospiti del calibro di Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti, Tiromancino, Trevor Horn.

L’attesa è tanta, come le persone in fila fuori dal Teatro Alighieri per il primo appuntamento del festival: dalle ore 19.30 verrà infatti fatta ascoltare per la prima volta “Almeno pensami” nella versione inedita ed originale interpretata da Lucio Dalla, su concessione degli eredi, insieme alle immagini video tratte dal film “C’è tempo” di Walter Veltroni, e Roby Facchinetti, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso e Piero Pelù si racconteranno al pubblico partendo dalle immagini che hanno rappresentato il loro percorso musicale.

