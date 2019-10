Ritornano le Giornate FAI d’Autunno in provincia di Ravenna: tutti gli appuntamenti

Le Giornate FAI d’Autunno compiono otto anni e sono più vitali che mai. Un weekend unico, irripetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre. Le Giornate FAI d’Autunno sono promosse dai Gruppi FAI Giovani, il risultato della forza delle nuove generazioni, simbolicamente incarnata in quel giovane che, duecento anni fa, a ventun anni, scrisse i versi immortali dell’Infinito: Giacomo Leopardi.

Per questo l’edizione 2019 è dedicata a lui e alla sua poesia, con tre aperture speciali: l’Orto sul Colle dell’Infinito, Bene del FAI a Recanati (MC), luogo che ispirò l’idillio; il Parco Vergiliano a Napoli dove le spoglie di Giacomo Leopardi sono state traslate nel 1939; infine, la Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo a Roma, con la tomba di Torquato Tasso che Leopardi considerava tra gli italiani più eloquenti.

Ogni visita prevede un contributo facoltativo a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta – a questi ultimi sarà dedicata la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno riservati accessi prioritari. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it dal 1° al 20 ottobre.

In provincia di Ravenna sarà possibile seguire tre diversi itinerari di visita.A Ravenna, la Delegazione FAI, attraverso la visita ad alcuni dei palazzi della famiglia Rasponi, per secoli dominante in città, trasmette l’intento di conoscere la storia e la vita anche quotidiana di Ravenna. Domenica 13 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 16.30), partendo da Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il percorso lungo la storia della famiglia Rasponi si snoderà lungo le sale di Palazzo Rasponi “del Cavaliere” (ex Palazzo di Giustizia), la cui sistemazione si deve al ravennate Camillo Morigia, per concludersi con la visita al Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate, con un suggestivo scorcio del Duomo e del suo campanile. Si ringrazia BPER sede di Ravenna per l’apertura straordinaria del Giardino. Le visite, a cura dei volontari del Gruppo FAI Giovani di Ravenna e degli Apprendisti Ciceroni delle scuole ravennati, prevedono un contributo minimo consigliato di 3 euro. Grazie ai volontari del progetto “FAI Ponte tra culture” sono previste visite in lingua ucraina.

Sabato pomeriggio, alle 17.00, nel salone di Palazzo Rasponi dalle Teste, la dottoressa Elide Casali, storica della letteratura italiana, terrà un incontro su “Storie e personaggi della famiglia Rasponi dal Cinque al Seicento”, in cui rivisiterà i profili di personaggi che vissero nella seconda metà del Cinquecento e nel Seicento, appartenenti all’antica famiglia nobiliare dei Rasponi di Ravenna, dal poderoso e rigoglioso albero genealogico. La conferenza si concluderà con un momento musicale proposto dal coro dell’Istituto Comprensivo Statale “Guido Novello” di Ravenna.

La Delegazione FAI ringrazia il comune di Ravenna, con gli assessorati alla cultura, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, per le concessioni e le collaborazioni fornite. Il Gruppo FAI di Faenza, in stretta collaborazione con l’Associazione “Adottiamo Castel Raniero – Bene Comune APS” e con il contributo della proprietà ASP Azienda servizi alla Persona della Romagna Faentina, propone l’apertura del Parco e della Colonia di Castel Raniero, nella sola giornata di domenica. Sono promosse visite guidate a gruppi che, insieme a guide volontarie Fai e a guide ambientali volontarie, potranno visitare dall’esterno sia l’edificio della Colonia, sia il parco.

Da anni l’edificio non è accessibile al pubblico e per l’occasione sarà aperta e resa visibile con un affaccio una porzione del piano terra. Sarà l’occasione per vedere il refettorio e la cucina della Colonia. Verranno esposti dei pannelli espositivi esplicativi del bene a cura dell’Associazione “Adottiamo Castel Raniero – Bene Comune APS”. La visita al parco prevede la passeggiata lungo i viali di pini alternati a cipressi, passeggiata nel prato e passeggiata nel bosco di querce .

Visite dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ultimo gruppo con partenza alle ore 17.30. Si consiglia un abbigliamento da passeggiata e scarpe comode. Contributo minimo suggerito 3 euro. Il Gruppo FAI di Lugo invita ad un Autunno in Bagnara di Romagna, un percorso emozionale che va dal Medioevo della cittadella fortificata al Novecento, con l’epistolario sentimentale di Pietro Mascagni. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 gli Apprendisti Ciceroni del Liceo di Lugo accompagneranno i visitatori a visitare il Borgo di Bagnara, con partenza da Piazza IV novembre, davanti alla Rocca. Sabato 12, alle 20.45, Kim Fabbri eseguirà musiche d’epoca all’organo Chianei del 1785 nella Chiesa arcipretale di Bagnara.

L’edizione 2019 delle Giornate FAI d’Autunno è possibile grazie all’importante contributo di UBI Banca, prezioso sponsor dell’evento e vicino al FAI dal 2012, che in quest’occasione aprirà per la prima volta al pubblico due palazzi storici a Milano e a Chieti. DHL Express Italy, rinnovato Logistic Partner dell’evento, garantirà la movimentazione dei materiali. Si ringrazia inoltre GEDI Gruppo Editoriale per la consolidata collaborazione. Grazie anche a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa e sarà presente a Milano e Napoli con tre speciali eco compattatori dedicati alla raccolta selettiva delle bottiglie in plastica PET che verranno così correttamente smaltite e riciclate.

L’ottava edizione delle Giornate FAI d’Autunno si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane e di Responsabilità Sociale Rai. Con la media partnership di TG1, RAI TGR, RAINEWS24, che assicureranno ampia informazione e una copertura capillare. Si ringraziano, infine, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Carical e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il contributo concesso.

Grazie a Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, Istituzioni Pubbliche e Private, ai privati cittadini e a tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 125 Delegazioni, 94 Gruppi FAI, 94 Gruppi FAI Giovani e 2 Gruppi FAI ponte tra culture. Nati otto anni fa, i gruppi di giovani volontari del FAI sono diffusi in tutta Italia: le Giornate FAI d’Autunno sono la loro festa, l’occasione per mettere in pratica il loro generoso contributo a favore della missione del FAI con originalità e grande energia.

Ad affiancarli, nell’accogliere e accompagnare i visitatori, ci saranno 5.000 Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare nell’anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399. Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI, gli aggiornamenti su modifiche di orari, eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse e la possibile chiusura anticipata delle code in caso di grande affluenza di pubblico.