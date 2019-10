Via Sancti Romualdi, due incontri a Bagnacavallo

Bagnacavallo ospita due iniziative nell’ambito del cartellone di eventi della Via Sancti Romualdi dell’associazione Romagna-Camaldoli, che quest’anno ha per titolo “Infinito Viaggiare”. Sabato 12 ottobre, presso la Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine, è in programma alle 16 l’incontro “Un viaggio iconografico fra paura e speranza” a cura di Vilio Folicaldi, chiacchierata visiva con immagini d’arte.

Il secondo incontro si terrà, sempre presso la Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine, sabato 9 novembre alle 16. Lo storico dell’arte Alessandro Martoni e la bibliologa Federica Fabbri parleranno di Imago sanitatis: “la cura del corpo e dello spirito nella pittura e nei libri tra Medioevo e Rinascimento”. Introdurrà Costanza Sintini.