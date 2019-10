Mostre, letture per bambini e presentazione di Fuori Posto di Tabanelli alla Libreria Moby Dick di Faenza

Molte e diverse iniziative attendono il fedele pubblico della Libreria Moby Dick di Faenza di via XX Settembre 3/b Faenza. Dal 14 ottobre al 2 novembre sarà allestita la mostra “Tu sei un poeta” nata, grazie alla disponibilità dell’editore Babalibri, per festeggiare i 60 anni dalla pubblicazione del capolavoro “Piccolo blu piccolo giallo” e per ricordare Leo Lionni attraverso i suoi magnifici libri. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della libreria (lunedì 15:30-19:30, da martedì a sabato 8:30-19:30 – chiuso venerdì 1 novembre).

Lunedì 21 ottobre, in occasione di #ioleggoperché organizziamo una lettura e un laboratorio dedicati a “Pezzettino”. Lettura e laboratorio si terranno su prenotazione alle 16:00 e alle 18:00, sono gratuiti e consigliati per bambini dai 3 anni. La prenotazione va effettuata entro sabato 19 ai seguenti contatti: telefono 0546663605, mail info@libreriamobydick.net, whatsapp 3429161853.

Sabato 19 ottobre ore 18:00 presentazione del volume di racconti “Fuori posto” dell’autore bagnacavallese Ivan Tabanelli, pubblicato dall’editore Epika.