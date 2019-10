Anche la serata di ieri, sabato 12 ottobre, ha registrato il tutto esaurito all’Alighieri di Ravenna che ospitava il festival IMAGinACTION. All’esterno del teatro il pubblico si è messo in fila diverse ore prima dell’inizio dello spettacolo per riuscire ad aggiudicarsi uno dei biglietti offerti dall’organizzazione.

In palio, la possibilità di assistere gratuitamente ad uno show con i nomi di primo piano della musica italiana: sul palco ieri sera c’erano infatti Francesco Guccini, Elisa e Filippo Neviani, in arte Nek.

La serata è stata anche l’occasione della proiezione in anteprima mondiale del videoclip di Francesco Guccini, L’Avvelenata, girato a Cervia. Successivamente sul palco dell’Alighieri si sono susseguiti Elisa e Nek, che nelle loro “videostorie” hanno raccontato la propria carriera, i progetti realizzati e le sfide incontrate nel percorso.

Prima dell’inizio dello spettacolo ci sono stati alcuni momenti di confusione all’esterno del teatro per la delusione di una parte del pubblico che, dopo aver atteso a lungo in fila, non ha potuto accedere perchè erano finiti i posti disponibili. I Carabinieri sono intervenuti in via precauzionale per evitare che la situazione potesse degenerare.