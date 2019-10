Alla Casa delle Donne di Ravenna presentazione di “Terra Mia, Mediatrici Interculturali si raccontano”

L’Associazione Terra Mia, in collaborazione con Terra Mia Coop. Sociale e la Casa delle Donne di Ravenna, promuove per martedì 15 ottobre, alle ore 17:30, presso la sede della Casa delle Donne, in via Maggiore n. 120, a Ravenna, la presentazione del libro “Terra Mia – Mediatrici Interculturali si raccontano”.

Il libro “Terra Mia – Mediatrici Interculturali si raccontano”, a cura dello scrittore e giornalista Tahar Lamri, raccoglie le esperienze di vita e le narrazioni dei mediatori ravennati, impegnati dal 2003, nella progettazione e conduzione di percorsi di mediazione interculturale scolastica, in stretta sinergia con la Casa delle Culture, del Comune di Ravenna. Il tema della presentazione sarà la mediazione interculturale e le store delle persone che hanno creato, e alimentano quotidianamente, le buone prassi che fanno della mediazione a Ravenna un modello a livello nazionale.

Alla presentazione saranno presenti la dott.ssa Simona Ciobanu, presidente di Terra Mia Coop. Sociale e mediatrice culturale, e Tahar Lamri, scrittore e giornalista. Le conversazioni, che prenderanno spunto dalla lettura di passi del libro, dagli scambi e dalle condivisioni di esperienze, saranno intervallate dalle musiche di Johnson Odiase Osaro, cantante e musicista.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Terra Mia ai seguenti recapiti: 0544-591876 – terramiaassociazione@gmail.com. L’evento è organizzato in collaborazione con la Casa delle Donne di Ravenna e Terra Mia Coop. Sociale.