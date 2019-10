Si è conclusa ieri sera, domenica 13 ottobre, la terza edizione di “IMAGinACTION”, il festival internazionale del videoclip che si è svolto al Teatro Alighieri di Ravenna con tre serate ricche di ospiti che hanno fatto emozionare, divertire e applaudire il pubblico intervenuto. Tanti gli ospiti e tantissimo pubblico. Forse troppo e mal gestito dall’organizzazione, sulla cui testa sono piovute tante proteste. Con la fila rumoreggiante in attesa davanti al Teatro Alighieri, ad un certo punto è dovuta intervenire anche la Forza Pubblica per calmare le acque ed evitare che la protesta potesse degenerare.

Dentro il teatro invece lo spettacolo è stato un successo. Sul palco sono saliti importanti artisti della scena musicale italiana che si sono raccontati attraverso i video che hanno segnato la loro carriera: Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti, Tiromancino. Ospite internazionale della manifestazione è stato il produttore e musicista di fama mondiale Trevor Horn, autore con il duo The Buggles di “Video Killed the Radio Star”, il primo video trasmesso da MTV ben 40 anni fa. Durante il suo talk, è intervenuto con una telefonica in diretta Renato Zero, al quale Horn ha prodotto anche l’ultimo album “Zero il folle”.

Ieri, durante le serata finale, a sorpresa è salito sul palco anche Fabio Rovazzi che ha ricevuto il Premio Miglior Videoclip Italiano 2018 – 2019 per il video del singolo “Faccio quello che voglio”. «Grazie mille perché “Faccio quello che voglio” è il video che mi ha impegnato di più mentalmente e fisicamente, ci ho messo il cuore e tutto l’impegno che in quel momento potevo dare – ha affermato Fabio Rovazzi sul palco del Teatro Alighieri – i video sono l’elemento a cui tengo di più tra tutte le cose che faccio quindi non potevo non essere qui stasera a ritirare questo Premio».

Sono centinaia i videoclip che hanno partecipato al primo concorso ufficiale del miglior videoclip italiano dell’anno, in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi. L’Accademy di “IMAGinACTION” ha selezionato i 50 videoclip finalisti. La giuria che ha decretato il videoclip vincitore era composta, oltre che dai produttori di “IMAGinACTION”, dalle persone più autorevoli del mondo giornalistico e discografico.

Durante “IMAGinACTION” sono stati presentati i video inediti dei brani “Almeno pensami” di Lucio Dalla, “L’avvelenata” di Francesco Guccini, “La vetrina” di Renato Zero e il trailer di “Picnic all’inferno” di Piero Pelù.

Il premio Young Imaginaction Award è stato vinto da Pietro Marvulli per il video del singolo “Di là” https://youtu.be/7URZVjL6x1s. Al concorso lanciato grazie alla collaborazione con BPER Banca hanno partecipato i giovani dai 14 ai 35 anni presentando un videoclip edito o inedito di una canzone.

“IMAGinACTION” è stato realizzato con la compartecipazione del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il supporto di FIMI e SCF. In collaborazione con La Voce Artistica, responsabile scientifico Prof. Franco Fussi, Corso Internazionale di Foniatria e Logopedia. Media partner dell’evento: RTL 102.5 e Billboard Italia.